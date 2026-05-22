С 18 по 21 мая в Нижнем Новгороде проходила XI международная конференция «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР), собравшая более 13 тысяч участников из 46 стран мира. Мероприятие традиционно стало главной площадкой для обсуждения цифровой трансформации отраслей экономики и укрепления технологического суверенитета.

Деловая программа конференции включила 165 дискуссий с участием свыше тысячи спикеров. На выставочной экспозиции 185 стендов представили свои решения российские и международные компании. Ключевым результатом ЦИПР-2026 стало подписание более 350 соглашений, в том числе международных договоренностей с Китаем, Лаосом и Анголой. В работе конференции приняли участие председатель правительства РФ Михаил Мишустин, первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров, глава Минцифры Максут Шадаев и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Выступая на пленарной сессии «Сделано в России: цифровая трансформация промышленности», Михаил Мишустин отметил, что за последние шесть лет доля ИТ-отрасли в структуре ВВП удвоилась, а объем продаж российских продуктов и сервисов превысил 5 трлн рублей, увеличившись почти в 4,5 раза. Премьер-министр также подчеркнул, что экспорт отечественного программного обеспечения впервые с 2022 года вырос на 15%, а численность занятых в отрасли достигла миллиона человек.

Заместитель председателя правительства — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко сообщил об изменении подхода к созданию российского ПО. Из 175 особо значимых проектов, отобранных в 2022 году, уже завершены 120, а разработанные решения используют более 930 предприятий. Отечественным софтом закрыто свыше 180 направлений, где ранее не существовало российских разработок.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подчеркнул, что регион закрепил за собой статус одного из лидеров ИТ-индустрии в стране. Оборот нижегородских ИТ-компаний по итогам прошлого года вырос почти в 1,5 раза, достигнув 97 млрд рублей, а доля отечественного ПО в правительстве региона по прогнозам составит 75% к концу 2026 года. Местные компании представили на конференции более 50 собственных разработок.

В рамках выставки состоялся конкурс на лучший стенд, победителем которого стал «Ростелеком». Второе место занял «ИКС Холдинг», третье — «Норникель». Помимо деловой программы, на ЦИПР прошла выставка цифрового искусства DeCIPRaland, объединившая 35 художников из России, Казахстана, Беларуси, Великобритании, Узбекистана, Кипра, Сингапура и Грузии. Цифровой музей посетили 4 200 человек. Также состоялся онлайн-нейромарафон проекта «Первый кубок нейроконтента» при поддержке платформы «Россия — страна возможностей».

18 мая были объявлены лауреаты деловой премии ЦИПР Диджитал. Победу в различных номинациях одержали проекты Газпромнефть Цифровые решения, NtechLab, ВТБ и Газпром нефть. Партнером по информационной безопасности премии и конференции выступила ГК «Солар», обеспечившая защиту голосования и информационных ресурсов мероприятия. Продолжением форума станет технологический фестиваль «Тех-Френдли Викенд» с лекциями и концертами, который продлится до 23 мая.