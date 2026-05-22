В Кремле опровергли сообщения о том, что президент РФ Владимир Путин установил какие-либо сроки для прекращения военной операции на Украине. Об этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил Bloomberg.

По информации агентства, российский лидер якобы стремится к тому, чтобы завершить боевые действия к концу года, но исключительно на условиях, которые он считает «победоносными» для России. В частности, подразумевается установление полного контроля над Донбассом, говорят они.

В публикации Bloomberg также говорится о том, что российский лидер якобы намерен добиваться более широкого соглашения по безопасности с Европой, которое фактически закрепило бы признание территориальных приобретений РФ.

По утверждению источников агентства, среди российской элиты растет нервозность. По их словам, некоторые высокопоставленные чиновники считают, некоторые высокопоставленные чиновники будто бы считают, что на пятом году военной операции нет ясного пути к ее завершению.

Кроме того, несколько европейских дипломатов сообщили на условиях анонимности, что, по их мнению, настроение в России «мрачное» из-за украинских дальнобойных ударов и «переноса войны в Москву».

В то же время Bloomberg пишет, что Украине не удалось достичь своих стратегических целей — отвоевать территории и приблизиться к мирному соглашению на приемлемых условиях.

Вопреки словам министра обороны страны Михаила Федорова о том, что ВСУ «постепенно возвращают инициативу», начальник Генштаба России Валерий Герасимов регулярно отчитывается о наступлении российских войск по всему фронту.

Путин — о близком завершении конфликта

Путин в разговоре с журналистами 9 мая высказал мнение, что «дело идет к завершению» украинского конфликта. Он добавил, что западные лидеры ждали «сокрушительного поражения России», но этого не случилось.

«А потом уже залезли в эту колею и вылезти из нее никак не могут, вот в чем проблема. Хотя умные люди, безусловно, там есть», — заключил президент.

Через несколько дней Песков объяснил слова главы государства о скором завершении конфликта тем, что есть множество наработок, появившихся в рамках обсуждения урегулирования конфликта на Украине.