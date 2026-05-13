Украинские власти любят считать чужие деньги, заявил RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Так он прокомментировал заявление главы МИД Украины Андрея Сибиги о том, что один день боевых действий обходится стране примерно в $450 млн. По словам Картаполова, у России есть деньги для завершения военной операции.

На вопрос о том, не выглядит ли озвученная Сибигой сумма дешево, глава думского комитета по обороне ответил: «Это смотря кому, всё остальное они просто разворовывают. Поэтому дешево».

«Всегда легко считать чужие деньги, что, собственно говоря, и любят делать украинские руководители, в кавычках. Мы этого себе не позволяем. Мы считаем свои деньги», — сказал Картаполов.

Он заверил, что у России есть финансовые ресурсы для того, чтобы полностью завершить выполнение задач военной операции.

Ранее Сибига заявил, что один день боевых действий обходится для Украины примерно в $450 млн. По подсчетам «Страны.ua», из этого следует, что с момента их начала страна потратила порядка $693 млрд. Украина ведет военные действия преимущественно на средства Запада, что недавно признавал глава офиса украинского президента Кирилл Буданов, отмечает издание.

Сибига также выразил мнение, что 2026 год может стать для Киева решающим в вопросе достижения мира. По его словам, для этого необходимо участие США. «Я не верю, или это нереалистично — достичь настоящего процесса завершения наших мирных усилий без американской стороны. Это невозможно», — сказал глава украинского МИДа.