Госдума во втором и в третьем чтениях приняла закон об экстерриториальном использовании Вооруженных сил РФ для защиты россиян за пределами границ России, передает корреспондент RTVI. Закон единогласно поддержал 381 депутат.

Проект закона разработан во исполнение решения президента и направлен на установление правовых оснований защиты граждан Российской Федерации от уголовного и иного преследования на территории иностранных государств, говорила во время обсуждения в первом чтении замглавы Минобороны Анна Цивилева.

Закон расширяет право президента на использование ВС за пределами России. Документ предусматривает применение органами государственной власти, в том числе Вооруженными силами РФ необходимых мер по защите российских граждан в случае их ареста, удержания, уголовного преследования в соответствии с решениями международных судебных органов и судов иностранных государств.

В беседе с RTVI глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявлял, что защита российских граждан за рубежом станет возможна в той форме, которая «будет признана необходимой достаточно для выполнения данной задачи по решению верховного главнокомандующего».

«Поэтому пусть господа, которые еще не оставили в своих головенках мысли что-то нехорошее делать, задумаются, если еще способны это осуществить», — добавил он.

Во время обсуждения в Госдуме Картаполов обратил внимание на то, что похожий закон был принят в США во времена президента Джорджа Буша-младшего в 2002 году «по мотивам «Бури в пустыне», он носил название «О защите американских военнослужащих и должностных лиц Соединенных Штатов».