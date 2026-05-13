Шансы на визит президента США Дональда Трампа в Россию и встречу с российским лидером Владимиром Путиным увеличатся при отказе Вашингтона от помощи Украине. Таким мнением поделился с NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат назвал логичной возможность ответного визита Трампа в Россию после приезда Путина на Аляску в 2025 году.

«Думаю, все к этому идет. Планируется [визит Трампа] или нет, предположу, что все-таки он состоится», — сказал Колесник.

По его мнению, такой шаг со стороны Вашингтона покажет международному сообществу, что отношения между Россией и США улучшились, «по крайней мере, на время нахождения Трампа у власти». Подобный визит, добавил депутат, послужит примером, как можно найти общий язык даже в случае разногласий.

«Но для этого нужны конкретные шаги со стороны Штатов. Например, исключить деятельность разведывательных организаций и Starlink в пользу Украины, остановить поставки оружия Киеву. Это не мелочи, это осложняет работу российских бойцов в зоне СВО», — пояснил депутат.

Колесник добавил, что, если американский лидер посетит Москву, то это событие станет окончательным свидетельством провала политики по превращению России в «страну-изгоя».

Депутат отметил, что европейские компании еще боятся санкций, но пытаются работать с Россией «в серую». При этом санкции против Москвы «больше навредили тому же Евросоюзу», заключил член оборонного комитета.

Ранее Трамп не исключил, что при необходимости может посетить Россию до конца года в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что визит Трампа пока не стоит на повестке дня.