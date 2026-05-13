Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, было ли достигнуто понимание с российским лидером Владимиром Путиным по вопросу о переходе под контроль России всего Донбасса. Об этом он заявил журналистам у Белого дома.

«Нет», — ответил Трамп на соответствующий вопрос перед вылетом в Китай.

Он также выразил мнение, что урегулирование российско-украинского конфликта становится ближе.

«То, что касается завершения боевых действий на Украине, я думаю, что оно приближается», — сказал президент.

До этого Трамп не исключил, что при необходимости может отправиться в Россию в рамках усилий по урегулированию конфликта на Украине. «Я сделаю все необходимое», — сказал он, отвечая на вопрос о возможности визита в РФ в этом году.

В Кремле после этого заявили РИА Новости, что сейчас визита Трампа в Россию нет на повестке дня.

9 мая Владимир Путин, говоря о боевых действиях на Украине, заявил, что «дело идет к завершению». В то же время он подчеркнул, что российские вооруженные силы «должны сосредоточить свое внимание на окончательном разгроме противника».

В Кремле, комментируя слова Путина, пояснили, что «багаж наработок» в рамках переговорного процесса позволяет говорить о том, что российско-украинский конфликт близится к окончанию, но пока говорить о конкретике по этому вопросу не приходится.

«Президент говорил о том, что Россия остается открытой для контактов. Он говорил о том, что проделана определенная работа в трехстороннем формате. И говорил о том, что мы будем приветствовать продолжение посреднических усилий со стороны Соединенных Штатов», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, СВО «может остановиться в любой момент», как только президент Украины Владимир Зеленский «возьмет на себя ответственность и примет необходимые решения».

Российская сторона настаивает на необходимости вывода украинских вооруженных сил из Донбасса. Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил в начале мая, что Украине «нужно сделать всего один серьезный шаг, чтобы прекратились боевые действия и открылись серьезные дискуссии о шансах на долгосрочное урегулирование ситуации».

Как сообщила Financial Times (FT) со ссылкой на источники, украинские чиновники выразили разочарование тем, что Вашингтон не смог добиться от Москвы каких-либо уступок. Власти Украины также считают, что стали менее уязвимыми для давления со стороны США с целью быстрого заключения мирной сделки.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что мирные усилия Вашингтона по Украине «зашли в тупик». По его словам, Соединенные Штаты пытались играть роль посредника, но «это не привело к плодотворному результату по ряду причин». США по-прежнему готовы выступать в посреднической роли, но не хотят тратить время и силы на «процесс, который не продвигается вперед», подчеркнул Рубио.