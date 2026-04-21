Украинские переговорщики в ходе мирных переговоров устно предлагали назвать подконтрольный Киеву участок Донбасса «Доннилэндом» — от слов «Донбасс» и «Дональд». Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на четырех источников. Также на встрече обсуждалась «модель Монако».

Речь, как уточняет издание, идет о полосе территории примерно 80 на 65 км. Один из украинских переговорщиков, по информации собеседников NYT, произнес это отчасти в шутку и пытался этим убедить администрацию президента США Дональда Трампа жестче противостоять Москве.

Идея состояла в том, чтобы превратить зону в демилитаризованный или свободный экономический район, не подконтрольный ни одной из сторон, и представить это как личное достижение американского президента, утверждается в статье.

«Думаю, что одобрение Трампа в отношении свободной экономической зоны, вероятно, было бы воспринято ими [украинцами] как сдерживающий [для России] фактор», — сказал изданию политолог RAND Corporation Сэмюэл Чарап.

Параллельно в переговорах фигурировал термин «модель Монако» — она, в отличие от «Доннилэнд», который упоминался лишь устно, фигурировала в черновиках договоров. Концепция — отсылка к городу-государству на французском Средиземноморье, то есть речь идет об идее полуавтономного мини-государства со статусом офшорной экономической зоны.

Один из украинских переговорщиков даже создал флаг «Доннилэнда» — зелено-золотой — и гимн, сгенерированный с помощью ChatGPT. Попали ли эти материалы к американской стороне, неизвестно.

Тем не менее стратегия не сработала. В конце февраля переговоры зашли в тупик: глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва примет только полный юридический контроль над Донбассом. Президент Украины Владимир Зеленский назвал территориальные уступки «большой ошибкой».

С тех пор стороны не сдвинулись с места по вопросу контроля над территорией, хотя переговоры по другим темам — в том числе по американским гарантиям безопасности для Украины — продолжаются, уточняет NYT.

Американские переговорщики — спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер — в последнее время сосредоточены на войне с Ираном. Зеленский рассчитывал на их визит, однако, по данным источников, американцы ждут достаточного прогресса, чтобы поездка имела смысл.

Трамп на прошлой неделе лаконично прокомментировал ситуацию журналистам: «Украина продвигается. Хотел бы, чтобы они договорились. Посмотрим, что будет. Там кое-что происходит».

Ранее Зеленский заявил, что Россия дала Украине два месяца на полный вывод войск из Донбасса, предупредив, что в противном случае будут поставлены «другие условия» урегулирования конфликта. По его словам, соответствующие сигналы Киеву передали через Вашингтон, однако выполнять это требование украинская сторона, судя по заявлениям ее лидера, не намерена.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что украинский лидер должен был принять решение о выводе ВСУ из Донбасса еще «вчера». Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник заявил RTVI, что Зеленскому следовало отдать приказ о выводе войск «еще позавчера», чтобы спасти жизни людей.