Россия «никогда в жизни» не действовала вопреки интересам армянского народа, а иногда и «просто спасала», но теперь Армению должны «спасти» ее собственные граждане на предстоящих выборах. Об этом заявила Life.ru официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, на парламентских выборах 7 июня армянские граждане «имеют все возможности сделать выбор в пользу своей собственной страны с учетом национальных интересов».

«Наша страна никогда в жизни Армению не забывала, <…> всячески поддерживала, всячески помогала, а порой просто спасала. Но дело — за гражданами Армении», — сказала Захарова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Пессимистичный сценарий для Армении в случае ее выбора в пользу ЕС обрисовал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В интервью «Вестям» он провел параллель с Украиной, которой, по его словам, не разрешено направлять свои товары на европейский рынок, потому что эта продукция там «неконкурентноспособна».

«А что будет продавать Армения? Вино они продают нам. Приехал [в Ереван президент Франции Эмманюэль] Макрон, обнимались они с [армянским премьером Николом] Пашиняном — ну и заключите договор, поставляйте вино во Францию. Нет!» — поделился рассуждениями Володин.

Он отметил, что даже армянский коньяк теперь называется бренди, потому что французы сказали, что его качество тянет только на бренди.

«И они потеряют свою идентичность так же, как потеряли на Украине. <…> Лидеры Армении ее ведут к пропасти», — высказал убеждение спикер Госдумы.

В начале мая, выступая на форуме «Ереванский диалог», Макрон заявил, что Россия «бросила» Армению, после чего республика «резко проснулась» и встала на путь сближения с Европой. Он заявил, что у Армении «европейское призвание» и что в настоящее время Европа — «наиболее естественный партнер» для этой страны и Южного Кавказа в целом.

Днем ранее в рамках саммита Европейского политического общества в Ереване президент Франции также говорил, что «Россия не была рядом» с Арменией, несмотря на наличие 4 тыс. миротворцев, когда в сентябре 2023 года Азербайджан начал военную операцию в Нагорно-Карабахской республике. Это привело к капитуляции НКР и ее последующей ликвидации.

Пашинян тоже заявлял о провале миссии российских миротворцев, упрекая их в невыполнении обязательств, взятых на себя по итогам войны 2020 года.

МИД России, со своей стороны, раскритиковал власти в Ереване и обвинил их в попытке «обрушить» связи с Москвой и задать западный вектор развития Армении. В ведомстве указали, что «ритмичной работе вместе с Россией и Азербайджаном» правительство Пашиняна предпочло «шарахания и бегание на Запад».