Не стоит недооценивать военные возможности России, заявил в интервью The Times главком ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Он также признал, что без союзников Киев не сможет продолжать сражаться, и добавил, что из-за дронов украинские военные вынуждены действовать на фронте «как в Первую мировую войну».

«Нельзя недооценивать противника. Россия имеет огромный потенциал, в первую очередь в виде своих систем вооружения», — сказал Сырский.

Он добавил, что с учетом этого Украине важно «не терять те возможности», которые у нее есть благодаря союзникам: «В конечном счете сами мы победить не сможем».

Отдельно генерал высказался о ситуации на фронте. По его словам, применение беспилотников фактически сделало невозможными масштабные маневренные операции с использованием бронетехники, потому что она «была бы уничтожена задолго до достижения линии соприкосновения».

«Поэтому в настоящее время наши солдаты, как и солдаты противника, фактически вынуждены продвигаться пешком, как в Первую мировую войну», — отметил он.

По его мнению, военный конфликт представляет собой постоянное «соревнование между технологиями, экономиками и ресурсами», а также армиями.

«Это соревнование имеет вид гонки, цель которой — успевать за новыми видами вооружения, против которых затем разрабатывается оружие противодействия. Нам чрезвычайно важно не потерять преимущество ни в одной из этих сфер», — заявил он.

Ранее Сырский признавал, что главной проблемой для ВСУ стал дефицит личного состава. «Любого командира сейчас спросите на фронте: если два года назад это были снаряды, это были ракеты, то сейчас это люди. Подготовленные, обученные, готовые выполнять свой военный долг», — объяснял он.

The Times отмечает, что Россия сохраняет преимущество в баллистических ракетах, запасах артиллерии и численности войск. По оценке издания, в зоне СВО сейчас находится около 700 тыс. российских бойцов. О примерно той же численности ВС РФ ранее говорил и президент России Владимир Путин: «У нас там группировка большая — свыше 700 тыс. человек».