Британская армия получит до 24 разведывательных беспилотников Tekever AR5, которые с 2022 года применяют украинские военные. Об этом сообщило министерство обороны королевства. По данным ведомства, стоимость программы составит до £400 млн в течение 10 лет.

Первоначально армия закупит шесть аппаратов, а все поставки должны завершиться к 2029 году. После подписания контракта новая техника начнет поступать в строй уже до конца этого года. Министерство пообещало, что с этими БПЛА солдаты станут «лучше защищены и будут более смертоносны на поле боя».

AR5 выбран на замену устаревающим дронам Watchkeeper, которые состоят на вооружении с 2014 года. В Минобороны заявили, что новая система превосходит их по продолжительности полета, возможностям датчиков и надежности.

Как говорится в сообщении, беспилотник может нести до 50 кг оборудования наблюдения, включая камеры и сенсоры, и вести наблюдение круглосуточно. По заявлению производителя, в воздухе аппарат может находиться до 20 часов.

«Проверенный на Украине и созданный для защиты британских солдат по всему миру — мы выбрали дрон AR5 британской Tekever, чтобы обеспечить наш личный состав техникой, которая позволит им опережать возникающие угрозы», — заявил министр обороны Уэс Стритинг.

Собирать новые аппараты планируют на заводе Tekever в Суиндоне, который еще готовится к открытию. Контракт, как ожидается, сохранит и создаст сотни рабочих мест на британских площадках компании. Сопровождение новой системы предусмотрено как минимум на пять лет с возможностью продления.

Tekever — португальская компания, но производство и испытательная база у нее в Британии.

Управляющий директор британского подразделения Tekever Карл Брю назвал программу Corvus «серьезным качественным скачком» в оснащении армии автономными системами. «Речь не о платформе, а о создании и поддержании суверенных возможностей, которые остаются на шаг впереди наших противников», — сказал он.

Новая закупка должна заменить программу Watchkeeper, которая в Британии давно считается проблемной. Как пишет Telegraph, при заказе в 2005 году ее стоимость оценивалась в £800 млн, но затем выросла до £1,35 млрд. Из 54 таких аппаратов с 2014 года потерпели крушение восемь, а источники Telegraph указывали, что техника оказалась слишком капризной и сложной для солдат.

Ранее власти решили досрочно списать Watchkeeper, хотя изначально эти машины планировали оставить в строю до 2040-х. По данным Telegraph, сначала вывести их из эксплуатации собирались в марте 2025 года, но затем срок перенесли на март 2027-го, что, как признавали министры, обойдется налогоплательщикам в £115,8 млн.

За четыре года Лондон рассчитывает вложить в беспилотные технологии около £5 млрд. На замену Watchkeeper в плане заложено £310 млн, еще £310 млн — на новый центр беспилотных систем, не менее £210 млн — на дешевые боеприпасы одноразового применения и ударные дроны.