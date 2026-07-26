Ученые выделили четыре типа мышления — «беспокойные», «бытовые», «телесные» и «работяги-гуляки». К такому выводу пришли экономисты Клермонтского университета в Калифорнии и Уханьского университета в Китае, пишет The Guardian.

Исследователи попросили 258 добровольцев в возрасте от 19 до 71 года установить приложение, которое подавало сигналы восемь раз в день в течение двух недель. Каждый раз в этот момент участники записывали свои сиюминутные мысли, рассказывали, чем они занимаются, и оценивали уровень счастья.

«Так многое из того, что значит быть человеком, связано с тем, что происходит у нас в голове. Тот факт, что мы, экономисты, на самом деле не изучали это, довольно необычен», — заявил соавтор исследования доктор Джошуа Тасофф.

По его словам, после сбора более 23 тыс. ответов ученые увидели, что около половины мыслей были случайными или навязчивыми.

Сенсорная информация, включая чувство усталости и сонливости, а также психические впечатления составляли почти пятую часть всех мыслей. На втором месте оказалась работа — 17%, затем еда — 14%. Около 10% мыслей были посвящены хобби, играм и искусству.

Почти половина мыслей о желаниях была связана с едой и напитками, особенно с кофе. Сексуальные мысли в отчетах встречались редко, что, по мнению исследователей, может быть связано с нежеланием делиться такими данными.

Анализ также показал, что люди делятся на четыре группы по содержанию мыслей.

«Беспокойные» примерно на 60% чаще среднего думают о мировых событиях, политике и социальных проблемах. Они также на 50% больше обеспокоены своей безопасностью и здоровьем. Среди ключевых слов в их мыслях — Covid, бодрствование, одиночество, боль, голод и усталость.

«Бытовые» примерно на 50% чаще думают о домашних делах, финансах, а также о фильмах, книгах и телешоу. Среди часто встречающихся слов — решать, обрабатывать, обсуждать и документировать.

«Телесные» — самая молодая группа (средний возраст 32 года). Почти две трети из них — женщины. У них самый высокий уровень нежелательных навязчивых мыслей — 28%. Часто встречающиеся слова — терапевт, боль и перегрузка.

«Работяги-гуляки» на 50% чаще среднего думают о работе, но также примерно на 25% больше — о хобби и отдыхе. У этой группы самый высокий доход и уровень счастья.

При этом авторы исследования предупредили, что результаты не следует распространять на все население, поскольку участники относятся к категории WEIRD (аббревиатура из первых букв слов западный, образованный, индустриализированный, богатый и демократический). Для подтверждения выводов, по мнению ученых, необходимо провести более длительное исследование с большим количеством участников с более репрезентативной выборкой.

Предыдущие исследования в области психологии выделяли различные типы мышления, однако большинство из них основывались на опросниках, а не на реальном сборе мыслей в режиме реального времени. Подход, использованный в этом исследовании, позволяет снизить долю искажений, связанных с ретроспективностью отчетов.

Данные показывают, что содержание мыслей может быть более важным фактором счастья, чем обстоятельства жизни. Это открытие может иметь практическое применение в терапии и самопомощи, помогая людям осознавать свои мыслительные паттерны.

Исследователи также отметили, что «пустой» ум встречается крайне редко — только какая-то доля процента ответов не содержала вообще никаких мыслей.

В будущем авторы планируют изучить, как тип мышления влияет на принятие решений и долгосрочное благополучие.

Ученые подчеркивают, что эти категории не являются жесткими, и человек может переходить из одной группы в другую в зависимости от ситуации. Различия между группами, по их мнению, могут быть связаны не только с личностными чертами, но и с текущими жизненными обстоятельствами. Например, люди, переживающие стресс или болезнь, могут временно переходить в группу «телесных» мыслителей.

Эти выводы открывают новые возможности для изучения человеческого сознания и его связи с повседневной жизнью. Понимание того, какие мысли преобладают у людей, может помочь в разработке стратегий улучшения психического здоровья и повышения качества жизни.