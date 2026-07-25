ЦБ принял «соломоново решение», снизив ключевую ставку на 0,25%, заявил доцент Финуниверситета при правительстве РФ Михаил Хачатурян Life.ru.

По словам Хачатуряна, регулятор поступил рационально и правильно: с одной стороны, он поддерживает рост промышленного производства и экономики, с другой — сдерживает инфляционные риски.

«Если слишком резко опустить ставку, возникают риски спекулятивного характера: бизнес и валютные спекулянты могут выйти на рынок и нарушить стабильность рубля», — сказал эксперт.

Основная причина осторожного шага — рост цен на топливо и проинфляционные риски, отметил Хачатурян. По его прогнозу, в перспективе ставка может опуститься до 12%, но не ниже. Если же опустить ее резко, спекулянты получат дополнительные финансовые ресурсы, что ударит по национальной валюте.

«Важен сам сигнал: экономика развивается. Мы продолжаем смягчение ДКП. Разумеется, эффект наступит не сразу, но сигнал именно такой — мы поддерживаем рост, но без шапкозакидательства», — резюмировал экономист.

Банк России на заседании 24 июля снизил ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — с 14,25% до 14% годовых. Это уже десятое снижение подряд с начала цикла смягчения денежно-кредитной политики летом 2025 года, когда ставка составляла 21%.

Президент России Владимир Путин назвал снижение ключевой ставки «естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики».

В ЦБ заявили, что российская экономика во втором квартале росла умеренными темпами, а оценка показателей устойчивой инфляции остается в диапазоне 4-5% в пересчете на год. При этом из-за «значимого роста цен» на топливо годовая инфляция, по прогнозу регулятора, составит 6-7% в 2026 году.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции признала, что подорожание топлива начинает распространяться на цены широкого круга товаров и услуг.

«Бензин является важным товаром-маркером, так как занимает значительную долю в регулярных покупках населения и в издержках компаний», — отметила она.

При этом глава регулятора не исключила, что на рост цен могут влиять «шоки предложения» из-за атак украинских беспилотников на российские склады.

«Для нас очень важно, переходят ли эти шоки предложения в повышение устойчивых компонентов инфляции. То есть имеют ли они такие вторичные эффекты, которые заставят нас реагировать мерами денежно-кредитной политики», — пояснила Набиуллина.

Она также заявила, что полностью исключить вероятность повышения ключевой ставки невозможно, и ЦБ готов к такому сценарию при определенных обстоятельствах, которые потребуют такого шага. Однако, по ее словам, в базовый сценарий такие меры не входят.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев назвал решение ЦБ позитивным сигналом, поскольку продолжился цикл снижения ключевой ставки. Однако он отметил, что граждане и бизнес ждут дальнейшего, «может быть, даже более быстрого» снижения.

Среди проинфляционных факторов Бахарев выделил растущий дефицит бюджета, который по итогам первого полугодия в полтора раза превысил плановые показатели и уже составляет более 5,5 трлн рублей.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг, напротив, назвал снижение ставки на 0,25% недостаточным. По его словам, ставка должна быть на уровне 10%, поскольку «стагнация экономики очевидна», а «очень дорогие деньги» не позволяют бизнесу брать кредиты и вкладываться в развитие и расширение производства.

«Какого чуда надо ждать? Естественно, никто эти деньги брать не будет, соответственно, не будет никаких инвестиций, не будет вложений в основные средства», — заявил Гартунг.

По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, бизнес «надеется на лучшее» в связи со снижением ставки. В то же время он предупредил о риске «осенних банкротств» при сохранении ставки на прежнем уровне из-за накопительного эффекта негативных факторов в экономике.