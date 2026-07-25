Украина рассчитывает заключить с Канадой стратегическое соглашение по энергетике на 30 лет и предлагает создать «мост энергетической безопасности» с опорой на поставки канадского сжиженного газа. Об этом в X сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, эту инициативу он обсудил с министром энергетики и природных ресурсов Канады Тимом Ходжсоном. Основными темами переговоров стали сотрудничество в газовой сфере и атомной энергетике, а также расширение маршрутов поставок топлива. Как пишет Bloomberg, стороны отдельно обсуждали возможность прямой грантовой поддержки со стороны Оттавы на 650 млн канадских долларов — около $461 млн. Предполагается, что эти средства могут быть направлены на закупку газа к предстоящей зиме в рамках более широкого пакета канадской помощи.

Киев также предложил канадским поставщикам использовать украинские подземные хранилища для газа и запросил у производителей из Канады энергетическое оборудование. Еще одним направлением переговоров стали малые модульные реакторы: Украина рассчитывает включить сотрудничество по этой технологии в будущий долгосрочный договор. Переговоры опираются на уже подписанные рамочные документы. В феврале Шмыгаль и Ходжсон заключили меморандум о стратегическом сотрудничестве в энергетике на полях министерской встречи Международного энергетического агентства. Этому предшествовала совместная декларация о намерениях, подписанная в октябре 2025 года на встрече министров G7 в Торонто.

Канадская сторона описывала меморандум как механизм, который должен одновременно закрывать текущие потребности украинской энергетики и повышать устойчивость инфраструктуры к кибератакам и физическим ударам. Энергетический вопрос — один из ключевых для Киева. Ранее президент Украины Владимир Зеленский называл подготовку к зиме одной из причин недавних кадровых перестановок в правительстве. В июле новым премьер-министром стал бывший глава «Нафтогаза» Сергей Корецкий, сменивший Юлию Свириденко. На этом фоне Оттава одновременно пытается расширять экономические связи за пределами США. Накануне Канада и ОАЭ завершили переговоры по всеобъемлющему соглашению об экономическом партнерстве. Министр международной торговли Канады Маниндер Сидху, комментируя этот курс, заявил: «Слишком долго Канада складывала слишком много яиц в одну корзину».