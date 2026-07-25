В Эстонии разгорелся скандал вокруг рекламной кампании производителя мясной продукции Rannarootsi Lihatööstus, который опубликовал пост с намеком на украинские атаки по России, использовав пренебрежительное обозначение русскоязычных эстонцев — sibul («лук»).

21 июля компания опубликовала на своей странице в Facebook* рекламу мяса для гриля с карамелизированным луком. На изображении двое мужчин с нашивками в виде украинского флага на футболках улыбаются, готовя мясо на пляже, а на противоположном берегу поднимаются столбы густого дыма, напоминающие последствия взрывов. Публикацию сопровождает слоган на эстонском языке:

«Õige grill muudab kibeda sibula magusaks» — «Правильный гриль делает горький лук сладким».

Слово sibul («лук») спровоцировало волну критики: в разговорной эстонской речи «луковицами» пренебрежительно называют русскоязычных жителей республики.

«Чтобы русский стал хорошим, его надо поджарить, так Rannarootsi?» — пишет один из комментаторов, чьи слова приводит издание Delfi.

Некоторые пользователи соцсетей увидели в сочетании этого слова с изображением дыма и украинских флагов недвусмысленную отсылку к ударам ВСУ по России, с которой граничит Эстония.

«Мне трудно поверить, что такое использование слова и визуальный ряд — просто случайное совпадение. Скорее складывается впечатление, что эта провокация была создана намеренно. Такая реклама крайне безвкусна и оскорбительна и может противоречить принципам Закона о рекламе Эстонии, который запрещает дискриминирующую и уничижительную рекламу по признаку национальности», — написал один из комментаторов.

Отдельные пользователи заявили, что после публикации этой рекламы принципиально откажутся от продукции бренда.

«Мерзкая реклама. Продавайте мясо, а не разжигайте национальную вражду», — говорится в одном из комментариев.

Бывший депутат Рижской городской думы Руслан Панкратов заявил РИА Новости, что реклама напрямую ориентирована на аудиторию с неонацистскими взглядами, а ее появление само по себе сигнализирует о широком распространении этих взглядов в Эстонии.

«Бизнес просто считывает сигнал из настроений эстонского общества и монетизирует его», — пояснил политик.

При этом некоторые комментаторы назвали рекламу удачным юмором, а один из блогеров заявил, что готов начать покупать продукцию компании именно из-за этого поста.

Мнения разошлись и среди профессионалов рекламной индустрии. Руководитель агентства Tabasco Индрек Вийдерфельд призвал не относиться к ситуации слишком серьезно.

«Я не вижу эту ситуацию в столь мрачных тонах, и жизнь в Эстонии из-за этого не остановится», — сказал он в разговоре с ERR.

При этом Вийдерфельд признал, что сам ни за что не стал бы делать нечто подобное для своих клиентов.

Сооснователь и креативный директор агентства Salama Мадис Отс назвал закономерным негативное восприятие рекламы с учетом международного контекста, но ее авторов раскритиковал не за это, а за недостаточно креативное мышление.

«Я бы сказал, что реклама Rannarootsi получилась более незамысловатой, чем могла бы быть, ей не хватило тонкости. Если они действительно хотели быть резкими, прямолинейными и продемонстрировать свою позицию, то это можно было сделать, не называя всех русских sibul. Что в итоге перевешивает — каждый бизнес и каждый бренд решает для себя сам», — заявил Отс.

Исполнительный директор и член правления Rannarootsi Lihatööstus Кармо Аксель заверил, что в рекламу вообще не вкладывали политического или враждебного смысла, а о негативной коннотации слова sibul узнали лишь из комментариев.

«Текст напрямую связан с нашим продуктом и его ингредиентом — карамелизированным луком», — пояснил он.

Визуальный ряд с дымом на заднем плане, по словам Акселя, был навеян актуальной новостной повесткой:

«Картинка говорит о сегодняшней реальной ситуации, которую мы видим в новостной ленте. Каждый день в новостях мы видим эти столбы дыма. Оттуда и появился этот образ».

Топ-менеджер компании признал, что рекламный посыл был выбран неудачно, но удалять публикацию в Rannarootsi не планируют, потому что «она уже живет своей жизнью».

Rannarootsi Lihatööstus — один из крупнейших эстонских производителей мясной продукции, выпускающий в том числе мясо для гриля. В прошлом году предприятие вышло из состава Maag Grupp и стало самостоятельной компанией, в которой работают более 230 человек. За девять месяцев работы в новом статусе выручка концерна составила €38,1 млн, а чистая прибыль достигла €4,7 млн.

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