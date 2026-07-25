В Грузии второй раз за два дня произошло масштабное отключение электроэнергии: без света остались столица страны Тбилиси, где остановился метрополитен, и несколько регионов, пишут местные СМИ.

Блэкаут случился утром 25 июля около 8:00 по местному времени. Без света остались Тбилиси и несколько регионов страны. В столице остановилась работа метрополитена, встали поезда Грузинской железной дороги. Официальных заявлений от властей страны пока не поступало.

В ночь на 24 июля Грузия уже пережила масштабное отключение электроэнергии. Тогда около полуночи без света осталась вся страна, включая больницы и железную дорогу. Электроснабжение удалось восстановить спустя четыре-пять часов.

В компании «Электросистема Грузии» (GSE) заявили, что сразу начали восстановительные работы, и уже в первые часы электроэнергию частично вернули в регион Мцхета-Мтианети и большую часть Тбилиси. Компания также предупредила о распространении дезинформации по поводу причин отключения и призвала СМИ ориентироваться только на официальные заявления.

Национальная комиссия по регулированию энергетики и водоснабжения Грузии (СЕМЕК) начала расследование.

Опрошенные журналистами энергетики предположили, что сбой могла вызвать совокупность нескольких взаимосвязанных факторов. По их оценке, масштабное отключение показало, что энергосистема страны нуждается в модернизации и повышении устойчивости.

Энергетик Мурман Маргвелашвили заявил изданию «Батумелеби», что произошла системная авария. По его словам, такие ЧП редки, но от них не застрахована ни одна страна в мире.

«Это стандартная и общепринятая практика — изучать причины подобных аварий и учитывать их в дальнейшей работе», — подчеркнул он.

Причиной сбоя, по его словам, могло стать как природное явление, так и человеческая ошибка или техническая неисправность оборудования.

Маргвелашвили привел пример апреля 2025 года, когда одновременно без электричества остались Португалия, Испания и часть Франции. Тогда Испания провела без света от 10 до 12 часов.

Эксперт отметил, что говорить об уязвимости Грузии в контексте энергетической безопасности пока преждевременно — сначала необходимо получить техническую оценку произошедшего.

Свою версию произошедшего представили власти Абхазии. По их данным, многочасовое отключение электричества на территории Абхазии в ночь на 24 июля связано с аварией на Ингурской ГЭС.

Станция расположена на реке Ингури: плотина и водохранилище находятся на территории, подконтрольной Грузии, а турбины и здание электростанции — на территории Абхазии. Согласно многолетней неформальной договоренности, произведенная ГЭС электроэнергия на 60% уходит грузинским потребителям, около 40% — абхазским.