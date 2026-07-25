Искусственный интеллект берет на себя часть офисной рутины, и на этом фоне поколение Z все чаще выбирает не привычную офисную карьеру, а прикладные профессии — в производстве, энергетике и других технических сферах.

Аналитики исследовательского центра SuperJob отмечают: ИИ уже справляется с базовым анализом данных, вводом информации, подготовкой шаблонной отчетности, техподдержкой начального уровня и мониторингом процессов.

В июле 2026 года в правительстве России сообщили, что на рынок труда вышло порядка миллиона молодых специалистов — это самый высокий показатель за последние годы: пять лет назад выпуск составлял около 700 тысяч человек. The New York Times со ссылкой на данные National Student Clearinghouse Research Center сообщает о росте числа студентов государственных двухгодичных учебных заведений, специализирующихся на профессиональном и техническом образовании, почти на 20% с 2020 по 2025 год. Nordic Labour Journal отмечает: все больше молодых людей считают физический труд надежным, поскольку его результат виден сразу, а заменить такую работу машинами пока сложно; изданием это также связывается с ростом интереса к традиционным ценностям.

Глава Ungdomsbarometern Ульрик Хоффман считает, что развитие ИИ заставило многих усомниться в стабильности профессий, которые раньше выглядели престижными и хорошо оплачиваемыми — например, экономистов, аудиторов и юристов.

Fortune пишет, что тревога из-за перемен на рынке труда затронула не только молодых работников, но и обеспеченные семьи: даже состоятельные родители беспокоятся, смогут ли их дети построить устойчивую карьеру.

Что подталкивает поколение Z к прикладным профессиям

Основатель HR-агентства Robustaff и HR-директор компании Robusta Алена Старовойт в разговоре с RTVI отметила, что пока нельзя однозначно назвать развитие ИИ ключевым фактором такого выбора, однако если тренд действительно формируется, это можно считать позитивным явлением.

По ее наблюдениям, поколение Z оказалось более прагматичным, чем предыдущее.

«Они же выросли в условиях постоянной неопределенности: то пандемия, то кризисы, то быстрые изменения рынка труда. Возможно, поэтому они все чаще начинают выбирать профессии, где есть понятный путь к доходу и есть стабильный спрос», — объяснила собеседница RTVI.

Меняется и отношение общества к рабочим специальностям, добавила Старовойт.

«Если раньше они воспринимались как менее престижные, то сегодня квалифицированный специалист в энергетике, строительстве, промышленности, да даже в сервисном обслуживании и производстве может зарабатывать не меньше, а иногда даже больше офисного сотрудника. Молодежь это видит, меньше ориентируется на стереотипы и делает свои выводы», — отметила она.

Важную роль играет и то, что прикладные специальности дают возможность сразу видеть результат труда — для поколения Z особенно значимо понимать смысл своей работы.

Долгосрочный ли это тренд

По мнению Старовойт, тенденция, вероятно, сохранится — во многом благодаря развитию ИИ.

«Становятся востребованы профессии, которые невозможно заменить искусственным интеллектом, по крайней мере пока», — сказала она в беседе с RTVI.

Свою роль играет и кадровый дефицит: работники старшего поколения массово выходят на пенсию, а молодых специалистов уже сейчас не хватает, поэтому спрос на квалифицированные прикладные кадры в ближайшие годы, скорее всего, продолжит расти.

Кто уже выигрывает от притока зумеров

В первую очередь — промышленность, строительство, производство, энергетика, логистика и транспорт, сервисное обслуживание и агропромышленный сектор, перечислила Старовойт. Именно там работодатели острее всего ощущают нехватку кадров и готовы вкладываться в обучение и адаптацию молодых сотрудников; дефицит есть и в других отраслях, но в промышленности и производстве он заметнее всего.

Компании пересматривают программы стажировок и активнее сотрудничают с колледжами: за квалифицированных рабочих специалистов работодатели теперь конкурируют так же активно, как раньше — за IT-кадры.

При этом на рынке информационных технологий заметны обратные изменения: по словам Старовойт, спрос на IT-специалистов в этом году снижается, что подтверждает и аналитика HeadHunter.