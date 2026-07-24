Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов (ИОБПП) Армении отрицает использование в производстве продукции молока от зараженного поголовья и сырья третьих стран. Об этом заявили в пресс-службе ИОБПП, комментируя пресс-релиз Россельхознадзора от 24 июля. В нем говорится о выявлении нарушений в работе молочных предприятий Армении.

В ИОБПП отметили, что российская сторона еще не предоставила результаты совместной проверки, проведенной специалистами Россельхознадзора и армянским инспекционным органом.

«Однако можем сообщить, что в ходе проверок не было обнаружено никаких обоснований по использованию этими предприятиями молока от больных животных, а также использования сырья, импортированного из других стран», — говорится в сообщении регулятора.

В армянском ведомстве заверили, что используемое в производстве сырье прошло лабораторные испытания и отвечает требованиям безопасности. В ИОБПП также указали, что постоянно проводят контрольные мероприятия на всех предприятиях молочной промышленности Армении.

«В случае выявления несоответствий, производственная деятельность данного предприятия приостанавливается до устранения нарушений, а опасная партия изымается из оборота и уничтожается», — добавили там.

Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 27 июля ограничит ввоз в Россию молочной продукции из Армении. В службе отметили, что решение было принято по итогам инспекции армянских предприятий, перерабатывающих молоко. По данным ведомства, в ходе проверки были выявлены нарушения. В частности, были зафиксированы случаи использования молока от зараженного поголовья и сырья третьих стран.

После введения ограничений на ввоз молочной продукции из Армении рисков ее дефицита в российских магазинах нет, заявил ТАСС председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По его словам, в крупных торговых сетях более 90% ассортимента молочной категории приходится на отечественную продукцию, тогда как импортная часть представлена товарами из таких стран, как Беларусь, Китай, Вьетнам, Индонезия, Таиланд. Доля армянской продукции в категории «Сыры» занимает примерно 0,3%, добавил Богданов.

С мая Россельхознадзор поэтапно ограничивает поставки армянской продукции, в том числе цветов, коньяка и вина, рыбы, минеральной воды, овощей, зелени, ягод, фруктов и сухофруктов. Этим мерам предшествовали предупреждения со стороны Москвы, что Армения, которая взяла курс на вступление в ЕС, не сможет одновременно оставаться членом ЕАЭС.