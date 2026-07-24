Россельхознадзор с 27 июля вводит ограничения на ввоз в Россию молочной продукции из Армении. Об этом сообщается на сайте службы.

Как говорится в письме замруководителя Россельхознадзора Константина Савенкова в адрес глав территориальных управлений службы и ФТС России, ведомство обратилось в Инспекционный орган по безопасности пищевых продуктов Армении с просьбой приостановить с 27 июля ветеринарную сертификацию молочной продукции со всех предприятий республики в адрес российских получателей.

«Обязываю обеспечить контроль за недопущением ввоза молочной продукции из Армении в Российскую Федерацию с 27.07.2026», — говорится в документе.

В Россельхознадзоре также сообщили о проведенной в период с 14 по 21 июля инспекции молокоперерабатывающих предприятий Армении, которые поставляли в РФ продукцию под гарантии ветеринарной службы республики. По данным службы, в ходе проверки были выявлены нарушения. В частности, было зафиксировано использование молока от зараженного поголовья для производства продуктов, поставляемых в Россию.

Кроме того, специалисты Россельхознадзора выявили случаи использования сырья третьих стран для производства высокожирной продукции для российского рынка, «несмотря на ранее предоставляемые заверения ветеринарной службы Армении об использовании отечественного сырья или сырья предприятий ЕАЭС».

«Проведенная работа подтвердила аналогичные нарушения, которые фиксировались в ходе инспекций в 2023-2024 годах. Они относятся к обеспечению системы прослеживаемости, оформлению ветеринарно-сопроводительных документов на сырье и готовые товары, проведению ветеринарно-санитарной экспертизы входящего сырья, функционированию систем управления риска и исполнению программ производственного контроля», — сообщили в службе.

В Армении до сих пор не налажена система, позволяющая подтвердить происхождение и безопасность используемого в производстве молока или другого молочного сырья, указали в Россельхознадзоре.

«В очередной раз подтверждается, что Армения не справляется с контролем сельхозпроизводителей, в том числе из-за последствий реформы правительства 2019 года», — отметили в ведомстве.

С мая Россельхознадзор поэтапно ограничил поставки армянских цветов, коньяка и вина, рыбы, минеральной воды, овощей, зелени, ягод, фруктов и сухофруктов. Этим мерам предшествовали предупреждения со стороны Москвы, что Армения, которая взяла курс на вступление в ЕС, не сможет одновременно оставаться членом ЕАЭС.