Товарооборот между Арменией и Россией с января по май 2026 года сократился на 21,5% по сравнению с тем же периодом 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные армянского Статистического комитета.

Из статистики следует, что за первые пять месяцев 2026 года товарооборот между Россией и Арменией составил $2,196 млрд, тогда как за аналогичный период прошлого года он достигал $2,763 млрд.

В то же время сократилась доля РФ в общей структуре товарооборота: 28% в январе — мае 2026 года против 35,1% за тот же период 2025-го. На этом фоне доля товарооборота со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) сократилась с 36,7% до 29,8%.

В свою очередь товарооборот Армении с другими государствами ЕАЭС продемонстрировал рост: с Беларусью — на 8,3%, с Казахстаном — на 10%, с Киргизией — на 194,8%.

Отношения Москвы и Еревана в последние месяцы обострились. В июне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что к Армении может быть применена соответствующая статья устава ОДКБ из-за более чем двухлетней неуплаты взносов в бюджет организации. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что «иждивенческую позицию» Еревана в ЕАЭС Москва «терпеть не намерена».

С мая Россельхознадзор начал последовательно вводить ограничения на армянский экспорт. В черном списке оказались цветы, томаты, огурцы, зелень, клубника, вишня, виноград, яблоки, груши, баклажаны, картофель, сухофрукты, а также коньяк, вина и вся рыбная продукция. В ведомстве настаивают на том, что меры связаны исключительно с качеством продукции, а не с политикой.

Ущерб для армянской экономики от российских ограничений Financial Times оценила примерно в 420 млн евро в год. Глава ЦБ Армении Мартын Галстян предупреждал, что при негативном сценарии ВВП республики может сократиться на 2%. На этом фоне ЕС пообещал помочь Еревану компенсировать убытки. В июне Еврокомиссия сообщила, что перечислила Армении первый транш пакета помощи — 34 млн евро на поддержку частного сектора, пострадавшего от российских торговых ограничений. Соглашение предусматривает в том числе расширение доступа армянских производителей к рынкам ЕС.

Формально Армения пока остается членом ЕАЭС. Вице-премьер страны Мгер Григорян в конце мая заявил, что вопрос о выходе из союза сейчас не обсуждается. Тем не менее в марте 2025 года парламент республики одобрил закон о начале процесса присоединения к Евросоюзу.

По данным Армстата, в первом квартале 2026 года товарооборот Армении с ЕС вырос на 54,3%, тогда как с ЕАЭС сократился на 15,6%.

Армянский премьер Никол Пашинян на встрече с главой российского правительства Михаилом Мишустиным в начале июля заявил, что Ереван настроен на дальнейшее развитие отношений с Москвой и участие в ЕАЭС.