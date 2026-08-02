Китайская полиция собирает данные об иностранных резидентах через незащищенную интернет-платформу. Утечку обнаружил специалист по кибербезопасности и журналист из Амстердама Марк Хофер, пишет The New York Times.

46-летний Хофер ранее работал иностранным корреспондентом в Китае, а затем занялся изучением систем слежки, которые используют местные власти. В начале 2026 года он обнаружил в сети систему под названием «Динамическая платформа управления для иностранного персонала».

Платформа отслеживала иностранцев в Чжанцзякоу — городе на севере Китая, где вместе с Пекином в 2022 году проходили соревнования зимней Олимпиады.

Хофер отметил, что система отличается от типовых демонстрационных макетов, которые китайские компании обычно создают для презентации полицейских систем слежки с использованием фотографий и данных из соцсетей.

«Это больше, чем просто развлечение каких-то парней, студента или проект низкого уровня», — сказал он.

С января Хофер начал скачивать данные с сайта. К маю платформа перестала работать и исчезла из открытого доступа.

Что было в базе

Система содержала данные более чем о 700 иностранных резидентах Чжанцзякоу. Всего в базе было около 12 тыс. записей, в том числе о людях, находящихся в розыске, жителях Гонконга и Тайваня, а также более чем о 300 иностранных журналистах. Некоторые из них, как отмечает NYT, никогда не были в этом городе.

По каждому человеку система собирала сведения о национальности, дате рождения, поле, семейном положении, адресе, роде занятий, а в отдельных случаях — о вероисповедании. База объединяла данные с камер видеонаблюдения, медицинских записей и платежных документов, а также использовала технологии распознавания лиц.

В профилях упоминались регулярно посещаемые места, визиты в больницы, оплата коммунальных счетов, перелеты и поездки на поездах с указанием номеров мест. Система также отмечала случаи, когда человека замечали камеры на перекрестках, рынках, в торговых центрах и других местах, в том числе возле мечети.

Например, в базе были отслежены перемещения женщины из Монголии: от жилого комплекса в Чжанцзякоу до торговых центров, ресторанов и супермаркетов. Часть ее маршрутов восстанавливалась с помощью системы распознавания лиц.

Платформа также собирала сведения из источников, не связанных напрямую с полицией. В частности, в базе содержался список посетителей горнолыжного курорта Тайву с фотографиями, именами и номерами паспортов.

Разделение иностранцев по группам

Система распределяла иностранцев по категориям гражданства. Граждан Австралии, Великобритании, Канады, Новой Зеландии и США платформа относила к «альянсу Пяти глаз» — разведывательному объединению, которое Пекин регулярно называет инструментом разделения мира по образцу холодной войны.

Отдельную категорию составляли резиденты так называемых «ключевых стран»: Египта, Ирана, Израиля, Марокко, Пакистана и Судана.

Кроме того, были предусмотрены категории для жителей Гонконга и Тайваня, иностранных студентов, супругов иностранцев и лиц, обозначенных как «ключевые персоны». Этим термином китайские власти обычно называют активистов, разыскиваемых лиц или тех, кого считают угрозой социальной стабильности.

Большинство иностранных студентов в базе — граждане Пакистана и Индии, обучающиеся в Северном университете Хэбэй в Чжанцзякоу. Их профили включали данные о религии, семейном положении, направлении обучения и появлении на камерах у входов в учебное заведение.

Связи и штрафы

Платформа также выстраивала связи между лицами, данные о которых содержала. Например, она связала между собой трех 20-летних граждан Пакистана, которых уличная камера видеонаблюдения засняла в компании друг друга.

В некоторых записях содержались сведения о наказаниях, примененных к иностранцам по китайским законам. Так, одну женщину в 2021 году оштрафовали на 1 тыс. юаней (около $150) за то, что она не зарегистрировала смену адреса. В других случаях иностранцев привлекали к ответственности за преподавание без соответствующей лицензии.

Хофер обнаружил в базе и собственные данные — фотографию, сделанную китайскими иммиграционными органами, номер паспорта и номер телефона, которым он пользовался во время работы в Китае.

«Кто бы ни внес туда эти данные, у него был доступ к реальной информации», — сделал вывод журналист.

The New York Times проверила достоверность данных еще шести человек. Среди них была бывшая корреспондентка издания в Пекине: в ее записи фигурировало имя ребенка. В имени самой журналистки была опечатка, но номер паспорта и другие сведения совпали с реальными.

Кто стоит за платформой

Хофер обратил внимание на список пользователей, недавно входивших в систему. Среди них были сотрудники нескольких полицейских участков Чжанцзякоу и других городов. По его оценке, платформу создали для управления общественной безопасности Чжанцзякоу. NYT не удалось установить, использовала ли полиция эту базу в работе.

Издание выявило связь между платформой и пекинской компанией Origin Dynamic. Согласно документам о государственных закупках, компания поставляет полиции робототехнику и оборудование для видеонаблюдения.

В 2023 году Origin Dynamic подала патентную заявку на систему, описанную как «информационный интерфейс для граждан других государств». По дизайну и функциям она почти полностью совпадает с платформой из Чжанцзякоу. Часть компании принадлежит городским властям Яньчэна в провинции Цзянсу.

Origin Dynamic и управление общественной безопасности Чжанцзякоу не ответили на запросы издания.

Согласно файлам, загруженным Хофером, информацию в систему вносил сотрудник полиции Чжанцзякоу Чжан Цзинлун. В 2020 году городская полиция публиковала его профиль, отмечая, что он отслеживает обсуждения в интернете и участвует в них, чтобы «направлять граждан к формированию правильных» взглядов. В 2025 году его именем назвали лабораторию искусственного интеллекта при полицейском управлении.

По данным Хофера, работа над системой началась в 2021 году, а последние изменения вносились в апреле 2026 года. Часть полей базы оставалась пустой или содержала тестовые данные, что может указывать на незавершенность разработки.

Отсутствие защиты и оценки экспертов

Платформа была доступна в интернете, а поля логина и пароля на странице входа были уже заполнены.

Заместитель директора азиатского отдела Human Rights Watch* Майя Ван заявила, что подобные системы существуют и в других странах, но в Китае власти никак не контролируют уровень доступа полиции к персональным данным и их использование.

«Такая интеграция данных действительно беспрецедентна и показывает отсутствие защитных механизмов в Китае», — сказала Ван.

Исследователь канадской компании SecDev Group Грег Уолтон, изучающий подобные китайские системы, заявил, что этот случай не является исключением. По его словам, подобные утечки связаны с расширением экосистемы поставщиков, подрядчиков и органов общественной безопасности в Китае.

«Каждая новая платформа увеличивает число мест, где конфиденциальные персональные данные могут быть неправильно настроены, скопированы или оказаться доступными извне», — сказал эксперт.

По разным оценкам, к 2023 году в Китае было установлено более 700 млн камер видеонаблюдения — это одна из крупнейших систем наблюдения в мире.

* Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) признана в России нежелательной организацией, ее деятельность запрещена