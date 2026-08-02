Беларусь завершает формирование 37-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которая будет дислоцироваться под Гомелем — вблизи границы с Украиной. Об этом в эфире ВоенТВ сообщил командующий силами специальных операций (ССО) республики полковник Александр Ильюкевич.

По его словам, один батальон уже сформирован, до конца года планируется создать еще один, а также подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные и разведывательные части. Офицеры уже набраны, личный состав призван, а перевод в пункт постоянной дислокации намечен на следующий год.

Бригаду решили развернули на юге страны, чтобы усилить прикрытие границы с Украиной. Ильюкевич объяснил усиление южного направления уроками войны у соседей и широким применением БПЛА.

«Мы наблюдаем, как у соседей проходит военный конфликт, видим массовое применение беспилотных летательных аппаратов. Конечно, мы не можем сидеть сложа руки. Мы предпринимаем все усилия для совершенствования борьбы с беспилотниками и защиты своих войск и объектов», — заявил он.

По его словам, в подчинение ССО передан 147-й зенитный ракетный полк. Он предназначен для охраны командных пунктов, частей и подразделений ССО, а также важных государственных объектов и при необходимости может привлекаться к отражению воздушного нападения.

После завершения формирования 37-я бригада станет четвертым таким соединением в структуре белорусских ССО. Сейчас в нее входят 103-я отдельная десантно-штурмовая бригада в Витебске, 38-я — в Бресте и 5-я — в Марьиной Горке.

Параллельно ССО перевооружаются. По словам Ильюкевича, ведомство осваивает «новые формы и способы ведения вооруженной борьбы» и переходит на современные образцы техники: «Сегодня у нас на апробации находится ряд образцов от нашего военно-промышленного комплекса, мы проводим испытания для дальнейшего принятия их на вооружение».

В августе 2024 года президент Беларуси Александр Лукашенко заявлял, что Украина держит около границ с республикой более 120 тыс. военных.

«Ясно, что они (украинцы) видели перемещение к нам, американцы же им всю информацию дают. И подумали, что, как они сказали, “Путин опять будет наступать с территории Беларуси”. Из-под Гомеля, как это было в начале СВО. И они к 120 тысячам начали перебрасывать военнослужащих. В ответ я вынужден был почти треть армии перебросить дополнительно на усиление того, что было», — заявил тогда глава государства.

По его словам, после объяснений обе стороны отвели дополнительно введенные силы, но развернутые ранее подразделения остались на месте.