Президент Беларуси Александр Лукашенко распорядился отправлять в армию и на южную границу с Украиной тех, кто плохо работает и не соблюдает трудовую дисциплину в сельском хозяйстве. Поручение он адресовал министру обороны Виктору Хренину на селекторном совещании 21 июля, сообщает БЕЛТА.

«Ну чего мы будем при дефиците кадров наручники надевать? Попросите Хренина, поручение ему мое передайте: всех, кто не умеет работать, — в армию и на южную границу. В лес», — сказал Лукашенко, уточнив, что там уже рассредоточены по его приказу бойцы сил специальных операций.

Лукашенко подчеркнул, что не связывает это с подготовкой к нападению: «Мы ни на кого не нападаем, мы обеспечиваем свою безопасность».

Тем, кого направят в армию, по его словам, предстоит неделя подготовки — в том числе по работе с гранатометом и пулеметом. После этого они должны поступить в распоряжение сил специальных операций как обычные солдаты.

Отдельно президент распространил подобную меру на чиновников — от правительства до райисполкомов. За невыполнение поручений по уборочной он предложил отправлять их «в хозяйство на трактор, комбайн», а не умеющих работать с техникой — в помощники, чтобы они «подносили снаряды».

«Любое неисполнение — в армию», — резюмировал Лукашенко.

В конце июня замглавы МИД Беларуси Игорь Секрета заявил в интервью RT, что Минск ответит «с применением всего своего потенциала», если украинская сторона агрессивно пересечет государственную границу.

В конце июня замглавы МИД Белоруссии Игорь Секрета предупреждал, что в случае, если украинские военные пересекут границу, Минск ответит «с применением всего своего потенциала».

До этого президент Украины Владимир Зеленский обвинял Беларусь в размещении на ее территории техники, которая, по его словам, помогает наводить удары на украинские цели. 19 июня на совместной пресс-конференции с президентом Гондураса он дал Минску неделю на ее вывод — иначе, по его словам, украинские войска решили бы этот вопрос самостоятельно.

Позднее Зеленский сообщил, что техника, о которой он упоминал, была убрана.

Лукашенко эту ситуацию не комментировал, но рассказывал, что встречался с представителями Украины и предупредил их: если белорусские силы будут вовлечены в конфликт, «качество войны мгновенно изменится».

«Мы получили ответ: президент и они это понимают. Поэтому давайте, ребята, договариваться. Надо договариваться существенно. Не надо пылить, не надо кричать, не надо пытаться в морду по-русски ударить и так далее. Давайте по-человечески. Понимая, что такое Россия и что такое мы. Тоже понимание есть», — добавил он.

18 июня президент Беларуси заявил, что южная граница республики «пылает как никогда». В апреле он призвал чиновников мобилизоваться, чтобы «пережить это сложное время», и предложил им лозунг «работаем, чтобы жить».