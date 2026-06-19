Президент Украины Владимир Зеленский потребовал, чтобы Александр Лукашенко в течение недели убрал с территории Беларуси технику, которая, по его словам, используется Россией для корректировки ударов дронов. В случае отказа Киев сделает это сам, пообещал Зеленский.

Ультиматум прозвучал 19 июня на совместной пресс-конференции президента Украины с президентом Гондураса Насри Асфурой.

«Не нужно лишних слов. <…> Какая нам разница? На его территории вдоль двух областей, граничащих с Украиной, находится техника, которая корректирует огонь», — сказал Зеленский.

Он сослался на слова Лукашенко о нежелании воевать и призвал перейти к конкретным действиям.

«Пусть уберет эту технику, пусть отключит эту технику. Я думаю, что ему недели будет достаточно, чтобы это сделать. <…>. Если он этого не сделает, сделаем мы», — заявил Зеленский.

Это заявление прозвучало после того, как Лукашенко в интервью телеканалу Al Arabia, опубликованном 15 июня, принес извинения своему украинскому коллеге за резкие высказывания.

«Может быть, я где-то и переборщил, но это был ответ на его заявления невпопад: “Да у нас 500 целей, да мы знаем, где Лукашенко там находится. Мы завтра ударим ракетами, беспилотниками”. Я молчал. Даже все удивлялись, что я молчал», — пояснил он.

По его словам, он понимал, что Зеленский действует под давлением. «Молодой человек, неопытный, он не военный человек. Может, что-то в голове не сработало. Я молчал. Но когда мне начали угрожать, я вынужден был ответить», — сказал Лукашенко.

Речь идет о словах, которые белорусский лидер произнес 29 мая на полях саммита ЕАЭС в Астане. Тогда, комментируя заявления Зеленского о возможной угрозе с белорусского направления, Лукашенко сказал, что пытается понять позицию украинского президента, и добавил: «Мне его просто жаль». Он допустил, что на Зеленского в связи с идущими в стране боевыми действиями оказывается «жуткое давление» и «пережить это не так-то просто». «Может быть, там что-то случилось. Где-то курнул, где-то кольнул, и прочее произошло, и он начинает делать это заявление. Мне его просто жаль», — сказал Лукашенко.

В интервью Al Arabia президент Беларуси признал, что его слова в адрес Зеленского были неосторожными.

«Если Владимир Александрович обиделся, я извиняюсь перед ним за эти слова. Может, и не надо было, учитывая то, что он все-таки воюет. Может, мне и не надо было так резко говорить об этом. Но, с другой стороны, он должен понимать, у нас часто говорят: как поют, так и отпевают», — заявил он.

Лукашенко также заявил, что со стороны Беларуси, «и особенно с его стороны», ждать каких-либо военных действий не стоит, и призвал Зеленского «успокоиться и принять это как должное».

Говоря об условиях мира, белорусский лидер напомнил об инициативе, которую он выдвигал еще в 2022 году. «Я ему предлагал, как договориться, как заключить мир. И если бы он меня тогда послушал, в 2022 году, сегодня бы не было разговора о том, где остановиться — по линии соприкосновения или еще 13% не отвоеванного россиянами Донбасса отдать», — резюмировал он.