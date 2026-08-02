В Мексике задержали Альфонсо Фернандеса Магальона по кличке Пончо Ла Кирингуа, которого власти называют главой преступной группировки «Картель де лос Рейес». О задержании сообщил министр безопасности и защиты граждан Омар Гарсия Арфуч, пишет La Jornada.

Операция прошла в субботу, 1 августа, в населенном пункте Имбаракуаро муниципалитета Лос-Рейес-де-Сальгадо в штате Мичоакан. По данным издания N+, это место считается криминальной вотчиной задержанного в регионе Тьерра-Кальенте.

Захват вели федеральные силы во главе с армией и Национальной гвардией при участии военно-морского флота, министерства безопасности, Генеральной прокуратуры и полиции штата. Как уточняет N+, аресту предшествовала работа военной разведки XII военного округа.

«Задержанный имеет ордер на арест по обвинениям в незаконном лишении свободы и мятеже; кроме того, власти США предлагали вознаграждение до пяти миллионов долларов за информацию, которая привела бы к его аресту», — заявил Гарсия Арфуч в соцсетях.

Помимо этих статей, мексиканские военные вменяют Фернандесу Магальону кражу автомобилей, вымогательство и наркоторговлю. Расследование против него ведет и Управление расследований национальной безопасности США, которое и назначило награду в $5 млн.

По сведениям источников N+, вместе с ним взяли еще двоих — Мартина Сильву Осорнио и Федерико Пласенсию Мендосу. При задержании у всех трех изъяли наркотики, оружие и боеприпасы.

Задержанных вывезли вертолетом ВВС Мексики в столицу и в ту же ночь передали Генеральной прокуратуре. По данным N+, до утра воскресенья они оставались в Мехико, после чего должны были предстать перед судьей.

Фернандеса Магальона считают доверенным человеком Хуана Хосе Фариаса Альвареса, известного как Эль Абуэло (Дед). Он возглавляет картель Тепалькатепек и, как отмечает La Jornada, стоял у истоков мичоаканских отрядов самообороны, а Вашингтон обещает за него уже $10 млн.

«Его связывают с преступлениями в виде кражи автомобилей, незаконного лишения свободы, вымогательства и наркоторговли; он близкий сподвижник Хуана Хосе Н., он же Эль Абуэло, главы картеля Тепалькатепек», — говорится в сообщении мексиканской армии.

Отдельно задержанному приписывают атаки дронами на военнослужащих: 19 января 2025 года в Котихе, а также 15 июня и 1 июля этого года в Тингиндине и Хаконе.

Реакция группировки последовала через считаные часы. Ее предполагаемые участники перегородили автомобилями трассы и подожгли машины в муниципалитетах Лос-Рейес и Перибан, пытаясь помешать вывозу задержанных.

По версии La Jornada, речь идет как минимум о пяти перекрытых участках — на дорогах Хакона—Лос-Рейес, Лос-Рейес—Перибан, Лос-Рейес—Уруапан и Уруапан—Перибан, — которые расчистили к половине восьмого вечера. Heraldo de México и N+ со ссылкой на военных пишут о шести блокадах, снятых силами гражданских и армейских служб.

В министерстве общественной безопасности Мичоакана заявили, что сохраняют в регионе оперативное присутствие, чтобы поддерживать порядок, реагировать на происшествия и обеспечивать безопасность населения. Задержание публично прокомментировал и посол США в Мексике Рональд Джонсон.

«Преступникам негде спрятаться», — написал дипломат в соцсетях.

Подробностей об этапировании, юридическом статусе задержанного и точном месте операции Джонсон не привел. Само же задержание он вписал в линию совместных усилий Вашингтона и Мехико против приоритетных целей.

«Картель де лос Рейес» входит в альянс «Картелес Унидос» вместе с группировками «Кабальерос Темпларьос» и Тепалькатепек. По данным мексиканских военных, структура действует в муниципалитетах Котиха-де-ла-Пас, Токумбо, Лос-Рейес-де-Сальгадо, Буэнависта-Томатлан и Перибан-де-Рамос.

Сам альянс Вашингтон с февраля прошлого года относит к наркотеррористическим формированиям. Как пишет N+, эти ячейки из Тьерра-Кальенте сплотились в 2019 году против экспансии картеля «Новое поколение Халиско» и при этом «изображали отряды самообороны» — под такой вывеской группировка и набирала влияние в западной части штата.