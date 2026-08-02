Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства в день первого заседания Национального собрания девятого созыва. Это обычная процедура, предусмотренная Конституцией республики: с началом работы нового парламента кабинет слагает полномочия.

При этом члены правительства продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава, поэтому перерыва в работе исполнительной власти не будет.

На первом заседании нового созыва парламента присутствовал президент Армении Ваагн Хачатурян. «Sputnik Армения» отмечает, что впервые в новой истории республики Католикос всех армян Гарегин II не был приглашен на церемонию открытия парламента для благословления депутатов.

О предстоящей отставке кабмина Пашинян сообщил еще 30 июля на последнем заседании действующего кабинета.

«2 августа в связи с формированием парламента Армении 9-го созыва и в соответствии с Конституцией мы объявим об отставке. После этого президент Армении назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Следовательно, сегодня в этом составе мы встречаемся в последний раз», — сказал он тогда.

Ключевая часть формулы — «в этом составе»: речь о переучреждении правительства, а не об уходе его руководителя.

Возвращение Пашиняна на пост выглядит почти предопределенным. Голосование прошло 7 июня, окончательные результаты Центризбирком опубликовал 14 июня: «Гражданский договор» Пашиняна набрал более 49,7%, что дало партии 64 мандата из 105 — это позволяет правящей силе самостоятельно сформировать новое правительство.

Оппозиция представлена двумя силами: «Сильная Армения» владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна получила около 23,3% и 29 мест, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — более 9,9% и 12 мандатов.

UPD: Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении. Соответствующий документ подписал президент Хачатурян.

После парламентских выборов их итоги оспаривала оппозиция. Семь оппозиционных политических сил потребовали признать результаты голосования недействительными, однако 4 июля Конституционный суд отклонил соответствующие иски и оставил итоги выборов в силе.

При этом июньское голосование стало поводом для острого противостояния власти и ее противников. После парламентских выборов их итоги оспаривала оппозиция: семь политических сил потребовали признать голосование недействительным, однако Конституционный суд отклонил иски и оставил итоги без изменений.

29 июля Пашинян также сообщил о предстоящем назначении Лилит Макунц руководителем аппарата премьер-министра. С августа 2025 года она занимала пост главного советника премьера, а в 2021—2025 годах была послом Армении в США.