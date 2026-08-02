Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил об отставке правительства в день первого заседания Национального собрания девятого созыва. Это обычная процедура, предусмотренная Конституцией республики: с началом работы нового парламента кабинет слагает полномочия.
При этом члены правительства продолжают исполнять обязанности до формирования нового состава, поэтому перерыва в работе исполнительной власти не будет.
На первом заседании нового созыва парламента присутствовал президент Армении Ваагн Хачатурян. «Sputnik Армения» отмечает, что впервые в новой истории республики Католикос всех армян Гарегин II не был приглашен на церемонию открытия парламента для благословления депутатов.
О предстоящей отставке кабмина Пашинян сообщил еще 30 июля на последнем заседании действующего кабинета.
«2 августа в связи с формированием парламента Армении 9-го созыва и в соответствии с Конституцией мы объявим об отставке. После этого президент Армении назначит премьер-министром кандидата, представленного парламентским большинством. Следовательно, сегодня в этом составе мы встречаемся в последний раз», — сказал он тогда.
Ключевая часть формулы — «в этом составе»: речь о переучреждении правительства, а не об уходе его руководителя.
Возвращение Пашиняна на пост выглядит почти предопределенным. Голосование прошло 7 июня, окончательные результаты Центризбирком опубликовал 14 июня: «Гражданский договор» Пашиняна набрал более 49,7%, что дало партии 64 мандата из 105 — это позволяет правящей силе самостоятельно сформировать новое правительство.
Оппозиция представлена двумя силами: «Сильная Армения» владельца группы компаний «Ташир» Самвела Карапетяна получила около 23,3% и 29 мест, блок «Армения» экс-президента Роберта Кочаряна — более 9,9% и 12 мандатов.
UPD: Пашинян вновь назначен премьер-министром Армении. Соответствующий документ подписал президент Хачатурян.
После парламентских выборов их итоги оспаривала оппозиция. Семь оппозиционных политических сил потребовали признать результаты голосования недействительными, однако 4 июля Конституционный суд отклонил соответствующие иски и оставил итоги выборов в силе.
При этом июньское голосование стало поводом для острого противостояния власти и ее противников. После парламентских выборов их итоги оспаривала оппозиция: семь политических сил потребовали признать голосование недействительным, однако Конституционный суд отклонил иски и оставил итоги без изменений.
29 июля Пашинян также сообщил о предстоящем назначении Лилит Макунц руководителем аппарата премьер-министра. С августа 2025 года она занимала пост главного советника премьера, а в 2021—2025 годах была послом Армении в США.
Пашинян руководит правительством с 8 мая 2018 года. До политики он был оппозиционным журналистом и редактором нескольких изданий, а на пост пришел на волне массовых протестов, известных как «бархатная революция».