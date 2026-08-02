Число погибших при взрыве в московском ресторане Balzi Rossi выросло до пяти — об этом сообщают телеграм-каналы Shot, Baza и «112», а также источник РЕН ТВ. Официального подтверждения этому пока нет. Ранее в Национальном антитеррористическом комитете рассказали, что в результате инцидента три человека погибли, 21 пострадал.

Shot сообщил, что двое раненых умерли в больнице. Baza пишет, что у них были множественные ранения верхней части тела. По данным тех же источников, не менее шести пострадавших остаются в тяжелом состоянии.

Взрыв произошел вечером 1 августа на Кудринской площади. По данным НАК, это случилось в 19:55 в ресторане; ГУ МВД по Москве ранее сообщало, что ЧП произошло около 20:10 возле летнего кафе у дома № 1. Сначала полиция заявила о трех погибших и 15 пострадавших, позднее НАК уточнил, что ранения получил 21 человек.

«В Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — заявили в антитеррористическом комитете.

По предварительной версии, как пишет «Коммерсантъ», неизвестную остановили на подступах к заведению: она принесла коробку и сказала, что внутри подарок. Охранник счел это подозрительным и решил ее досмотреть — в этот момент бомбу привели в действие дистанционно. Вероятно, погибшая была курьером.

«Вечеринка тщательно охранялась и, очевидно, благодаря этому удалось избежать многочисленных жертв. <…> Сила взрыва была эквивалентна килограмму тротила, а само устройство — заряжено металлическими шариками. Курьера же буквально разорвало на части. Ее руку нашли на дороге метрах в 15 от места подрыва», — пишет газета.

Главное следственное управление СКР по Москве расследует случившееся как преступление террористической направленности; по данным «Коммерсанта», возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ («Террористический акт»). Целью атаки, как утверждает издание, были гости частного мероприятия на веранде итальянского ресторана.

РЕН ТВ сообщал, что у пострадавших диагностированы тяжелые осколочные, проникающие и минно-взрывные травмы. Помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов говорил РИА Новости, что всем раненым оказывается медпомощь.

UPD: мэр Москвы Сергей Собянин назвал произошедшее «жестоким террористическим актом». Сколько человек погибло, он не уточнил. «Виновные в совершении этого преступления будут обязательно найдены и понесут заслуженное наказание. Выражаю самые глубокие соболезнования семьям и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления пострадавшим», — сообщил он.

В первые минуты после ЧП в телеграм-каналах появилась версия о взрыве газового оборудования на кухне. Позднее НАК сообщил о подрыве самодельного взрывного устройства. Источники «Коммерсанта» и администрация Balzi Rossi также заявили, что утечка газа не имеет отношения к произошедшему. Шеф-повар ресторана Кармине Альфьери написал в соцсетях, что взрыв произошел снаружи и кухня не пострадала.

Что именно за мероприятие проходило в заведении, официально не уточнялось. По разным версиям, в заведении праздновали свадьбу или день рождения. Эта информация не подтверждена.

Из-за произошедшего был перенесен на более поздний срок ночной велофестиваль, который должен был пройти вечером 1 августа по Садовому кольцу.