Ночной велофестиваль по Садовому кольцу в Москве перенесен на более позднюю дату после взрыва в высотке на Кудринской площади у метро Баррикадная. О переносе фестиваля сообщил столичный департамент транспорта.

«Уважаемые участники Ночного велофестиваля! В связи с непредвиденными обстоятельствами Ночной велофестиваль переносится на другую дату. Приносим свои извинения», — говорится в сообщении.

О новой дате мероприятия дептранс пообещал сообщить в своих соцсетях. «Следите за обновлениями», — добавили там.

Взрыв в кафе в районе Кудринской площади произошел вечером в субботу, 1 августа. В результате погибли три человека, 15 пострадали, сообщили в столичном ГУ МВД.