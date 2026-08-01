Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) заявила, что обжалует приговор, по которому ее осудили на пять лет условно. Об этом сообщил ТАСС ее адвокат Константин Третьяков.

«После оглашения резолютивной части она написала расписку в суд и указала, что будет обжаловать этот приговор. Адвокаты сказали, что еще обсудят этот момент с ней, но пока намерение у Чекалиной подать апелляцию есть», — сказал он.

В разговоре с РИА Новости Третьяков рассказал, что сторона защиты ждет получения полного текста приговора. «Есть вопросы, например, по поводу расчета суммы штрафа, нужно понять, что было взято за основу, правильно ли был применен закон», — отметил собеседник агентства.

Назначенный по приговору штраф в размере 765 млн рублей в случае неуплаты не смогут заменить на реальный срок, поскольку речь идет о дополнительном наказании, а не основном, добавил Третьяков.

«Приставы могут только принудительно взыскать эту сумму, в том числе с помощью обращения взыскания на имущество. Но, насколько я знаю, Валерия намерена уплатить этот штраф по мере возможности», — рассказал адвокат.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Чекалину к пяти годам лишения свободы условно по делу о незаконном выводе средств за границу. Ей также назначили штраф в размере 765 млн рублей и запретили на три года заниматься администрированием сайтов. Блогер не признала вину.

Суд установил, что Чекалина вместе с бывшим мужем Артемом и бизнес-партнером Романом Вишняком перевела 251,6 млн рублей от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело» на счета компании в ОАЭ, предоставив документы с недостоверными сведениями о целях платежей. В апреле Артем Чекалин получил семь лет колонии по этому делу. Вишняку суд дал 2,5 года колонии.