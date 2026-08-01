Премьер-министр Таиланда Анутхин Чанвиракун принес извинения после убийства двух россиян в Паттайе, пообещал ускорить расследование и помочь матери погибших.

1 августа Чанвиракун посетил местность в провинции Чонбури, где были найдены тела 22-летней Дианы Назимовой и ее 17-летнего брата, а также трех тайцев, включая ребенка, передает Amarin TV.

Премьер выразил соболезнования семьям жертв и принес извинения российскому народу. При этом он заявил, что случившееся было делом рук конкретной группы преступников и не отражает общего уровня безопасности в Таиланде.

Чанвиракун добавил, что трагедия нанесла ущерб репутации страны и может подорвать доверие туристов к популярным тайским курортам. Правоохранительным органам поручено усилить меры безопасности и патрулирование.

«Они [преступники] убили не просто двух иностранцев и трех тайцев; они „убили“ весь тайский народ и разрушили наши усилия по укреплению доверия среди иностранцев, нанеся ущерб нашей стране», — цитирует Чанвиракуна Thai PBS.

Премьер-министр пообещал, что поручит полиции и прокуратуре ускорить расследование убийства россиян.

Комментируя требования общественности приговорить виновных к смертной казни, Чанвиракун подчеркнул, что решение о наказании должен принимать суд. В то же время он выразил уверенность, что преступники понесут суровое наказание.

По словам Чанвиракуна, матери убитых россиян будет оказана вся возможная помощь, в том числе с репатриацией тел.

Посольство России в Таиланде выразило надежду на всестороннее расследование убийства и на то, что преступники понесут заслуженное наказание.

Диана Назимова и ее брат, жившие в Таиланде с матерью и дедушкой, пропали 26 июля. В тот день сестра и брат уехали кататься на арендованном мотоцикле Honda. Вскоре после отъезда детей матери пришло сообщение «Urgent!» («Срочно!») с телефона Дианы, после этого девушка на связь не выходила.

Позже полиция обнаружила мотоцикл разобранным и закопанным в лесистой местности у кладбища. Полиция задержала двух местных жителей ― Тхана Киттхонга и Тхонгчая Сринила, известного как Понг и Тхонг.

Во время допроса Понг признался, что хотел украсть у Назимовых мотоцикл и убил их при попытке сопротивления. Он также указал, где закопал тела. В 2 км от этого места были обнаружены еще три трупа: мужчины, женщины и ребенка, убитых предположительно в июне 2024 года.