Госсекретарь США Марко Рубио заявил в интервью телеканалу Fox News, что Вашингтон намерен активизировать усилия по мирному урегулированию российско-украинского конфликта.

«В ближайшие несколько недель вы увидите некоторые усилия, направленные на то, чтобы понять, сможем ли мы возобновить переговоры между двумя сторонами и положить конец этой войне», — сказал он.

США понимают, что у обеих сторон конфликта «есть довольно жесткие „красные линии“», отметил Рубио.

«И пока нам не удастся хоть немного сблизить эти „красные линии“, мы не достигнем желаемого результата», — добавил госсекретарь.

Ранее Рубио заявил, что договоренности, достигнутые в ходе российско-американского саммита в Анкоридже, «провалились», поскольку украинская сторона не присоединилась к ним. По словам госсекретаря, для урегулирования конфликта нужны «новые идеи и концепции», так как выдвигавшиеся до этого предложения «были неприемлемы» для Киева.

Президент США Дональд Трамп в интервью Financial Times заявил, что сосредоточил внимание на прекращении военных действий между Россией и Украиной.

«Если говорить совсем просто, мы хотим, чтобы война между Россией и Украиной закончилась», — сказал он.

По словам Трампа, Украину в ближайшие дни посетят два его спецпосланника — Джаред Кушнер и Стив Уиткофф. Это будет их первый визит в страну. По данным FT, поездка Кушнера и Уиткоффа в Киев должна придать новый импульс дипломатическим усилиям по урегулированию конфликта.

И России, и Украине придется пойти на компромиссы для выхода на мирные договоренности, заявил Трамп журналистам в пятницу. По его словам, президенты обеих стран Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить соглашение о завершении боевых действий.

«Никто не хочет уступок. Но им обоим придется пойти на уступки для соглашения», — сказал Трамп.

Он также заявил, что США пока не приняли решение о выдаче Украине лицензии на производство ракет для систем Patriot. Трамп отметил, что речь идет о сложном вооружении, и потому «нужно быть осторожными, когда мы решаем разрешить кому-то их производить».

В Кремле неоднократно указывали на готовность России к мирным переговорам по урегулированию конфликта с Украиной.