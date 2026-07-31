Пропавшую в Сербии 28-летнюю россиянку Людмилу Туркову, предположительно, нашли убитой. Ее тело обнаружили в чемодане, выброшенном в канал поселка Падинска Скела под Белградом, сообщает Telegraf.rs.

По предварительным данным, по подозрению в причастности к убийству и попытке скрыть улики задержаны несколько человек. Одного из них — гражданина Турции — арестовали в аэропорту Белграда при попытке вылететь из страны.

Задержание турка позволило сузить круг поисков, пишет издание. Отряды полицейских со служебными собаками были направлены в район канала Висель, где одна из ищеек вскоре обнаружила чемодан с телом. Он находился в воде в труднодоступном месте.

Глава МВД республики Ивица Дачич выразил благодарность полицейской бригаде и кинологам за профессионализм, который помог пролить свет на случившееся с россиянкой.

Тело туристки было доставлено в институт судебной медицины, где после вскрытия будут установлены время и причина ее гибели.

Посольство России в Белграде находится на связи с близкими погибшей и оказывает им консульскую помощь, сообщили РБК в пресс-службе ведомства. Российские дипломаты также ожидают от МИД и МВД Сербии ответа на свои обращения.

Людмила Туркова из Петербурга пропала в белградском районе Палилула в субботу, 25 июля. Было известно, что она собиралась в клуб, но неизвестно, добралась ли она до него. Последнее сообщение она оставила в 23:45 по местному времени, после чего связь с ней оборвалась и в соцсетях она не появлялась.

Мать пропавшей рассказала, что Людмила сняла в Белграде апартаменты на неделю, однако за вещами так и не вернулась. Подруги девушки подали заявление в полицию. Мать Турковой также обратилась в полицию в России.

Ранее в Таиланде пропали 22-летняя россиянка Диана и ее 17-летний брат. Полиция нашла их мотоцикл, разобранный по частям и закопанный на старом кладбище в провинции Чонбури и приступила к поискам двоих подозреваемых. Оба мужчины были задержаны в пятницу, 30 июля, и признались в убийстве россиян. Мотивом преступления один из них назвал кражу мотоцикла.