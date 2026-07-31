Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) рассматривает введение сборов за проход судов через южную часть Красного моря, сообщило ранее агентство Reuters. При этом замглавы информационного департамента хуситов Наср ад-Дин Амер не стал в беседе с RTVI опровергать или подтверждать эту информацию, заявив об отсутствии соответствующих заявлений со стороны группировки.

«С нашей стороны не было ни одного заявления о намерении прибегнуть к подобной мере (взимать плату за проход судов через Красное море. — Прим. RTVI). Наши действия направлены только против Саудовской Аравии, которая на протяжении 13 лет сохраняет блокаду нашей страны», — сказал Амер RTVI.

По его словам, хуситы стремятся снять блокаду и «восстановить законные и основополагающие права йеменского народа».

Reuters сообщило 29 июля со ссылкой на источники, что движение «Ансар Аллах» рассматривает возможность взимать плату за проход судов в Красном море. На фоне обострения в регионе Саудовская Аравия предложила сформировать многонациональную оборонную коалицию по защите международного судоходства. По меньшей мере 14 стран, среди которых Турция, Пакистан и Египет, поддержали эту инициативу.

Причиной послужило объявление хуситами 20 июля о введении блокады портов королевства в Красном море под предлогом ответных мер на «враждебные действия Эр-Рияда». Военное крыло йеменского движения начало проводить атаки на объекты Saudi Aramco и нефтяные танкеры в акватории.

Согласно информации мониторинговых платформ, судоходный трафик через Баб-эль-Мандебский пролив сократился примерно на 22% с начала нового этапа эскалации в Красном море.

В ответ арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией в ночь на 25 июля нанесла удары по объектам на подконтрольных хуситам территориях.

В условиях закрытия Ормузского пролива и нарушения цепочек поставок энергоресурсов Эр-Рияд принял решение перенаправить часть экспорта в порт Янбу на побережье Красного моря.

Йемен на протяжении более 10 лет находится в состоянии войны между международно признанным правительством при поддержке Саудовской Аравии и проиранским движением «Ансар Аллах». По данным ООН, более 22 миллиона человек нуждаются в гуманитарной помощи и защите.