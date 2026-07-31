Прокурор потребовал приговорить блогера Валерию Чекалину (Лерчек) к шести годам условно по делу о незаконном выводе средств за границу. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источник.

Обвинение также просит оштрафовать блогера на 1,2 млрд рублей и запретить ей администрировать сайты.

Заседание проходит в Гагаринском суде Москвы в закрытом режиме. На этом настаивали адвокаты Чекалиной из-за оглашения сведений о состоянии ее здоровья.

Рассмотрение дела было приостановлено в марте в связи с заболеванием Чекалиной, у которой обнаружили рак желудка четвертой стадии с метастазами. Процесс возобновился 30 июля.

Лерчек находится под запретом определенных действий, но прокуратура потребовала заменить меру пресечения домашним арестом из-за поездки блогера в Санкт-Петербург.

Адвокат Чекалиной Константин Третьяков говорил Радио РБК, что поездки по России не входят в число ограничений, наложенных на его подзащитную, а ФСИН не фиксировала никаких нарушений со стороны блогера.

Лерчек, ее бывший муж Артем Чекалин и их бизнес-партнер Роман Вишняк обвиняются в незаконном выводе в ОАЭ более 250 млн рублей от продаж фитнес-марафона «Идеальное тело».

В апреле Чекалин получил семь лет колонии по этому делу, приговор еще не вступил в силу. Вишняку суд дал 2,5 года колонии. Лерчек вину не признала.