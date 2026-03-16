У обвиняемой в отмывании денег блогера Лерчек (Валерии Чекалиной) не только рак желудка, но и опухоль в головном мозге. Ее дети от брака с Артемом Чекалиным живут с отцом и знают о диагнозе матери. Что еще стало известно в ходе заседания по уголовному делу бывших супругов — в материале RTVI.

У Валерии диагностировали рак желудка четвертой стадии и мозговую опухоль, сообщил Артем Чекалин. Его заявление на слушании в Гагаринском районном суде Москвы цитирует 360.ru. Поставить диагноз во время беременности было невозможно, поскольку для этого нужны исследования, опасные для плода, поясняет Life.ru.

«Сейчас семья, друзья — все сплотились. Все, что возможно, делаем», — заявил бывший муж Лерчек журналистам.

Адвокаты Чекалиной просили приостановить рассмотрение дела и освободить ее из-под домашнего ареста по состоянию здоровья. По их словам, нынешняя мера пресечения не дает женщине видеться с детьми и свободно передвигаться между клиниками, где она проходит химиотерапию и лучевую терапию.

По данным Shot, у блогера обнаружили новую опухоль в мозгу — якобы доброкачественную, но сдавливающую соседние ткани. Из-за этого Чекалина постоянно испытывает головную боль.

Кроме того, у блогера диагностировали характерное для четвертой стадии рака осложнение — ​​лимфогенный канцероматоз. При нем злокачественные клетки проникают в лимфатические сосуды, чаще всего в легких, провоцируя одышку и кашель.

Адвокат Чекалиной сообщила ТАСС, что блогер перенесла операцию по удалению новообразования в позвонках.

«Прописан постельный режим. Самостоятельно двигаться не может. У нее острая потеря зрения на правый глаз», — рассказала юрист.

Как и когда все узнали о болезни Лерчек

Первой о диагнозе Лерчек — раке желудка в четвертой стадии — сообщила 11 марта ее подруга. Потом информацию о болезни подтвердил хореограф Луис Сквиччиарини — отец ребенка Чекалиной, родившегося 24 февраля 2026 года.

«У моей самой сильной, лучезарной и любимой девочки рак желудка четвертой стадии с метастазами в позвоночнике, ногах и, возможно, легких. Уже подтвержденный диагноз», — писал он в Instagram*.

На позднем сроке беременности Чекалину несколько раз возили в больницу с сильными болями в суставах и спине. По словам Сквиччиарини, онкологию заподозрила акушерка по состоянию плаценты после родов. Гистология подтвердила наличие злокачественных клеток, а обследование выявило метастазы в легких и разрушение позвонков грудного отдела позвоночника.

За что судят Лерчек и ее бывшего мужа

Чекалина находится под домашним арестом с октября 2024 года. Следствие считает, что с 2021 по 2022 год Валерия и Артем Чекалины совместно с деловым партнером Романом Вишняком перевели свыше 251,6 млн рублей на счет зарубежной компании в Абу-Даби, продавая через интернет обучающие курсы «Идеальное тело».

В 2025 году экс-супругам предъявили обвинение в переводе денежных средств в крупном размере в иностранной или российской валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов группой лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 193.1 УК).

Вишняка приговорили к 2,5 года лишения свободы и штрафу в 500 тыс. рублей. Чекалин частично признал вину, но попросил расценивать его действия как уклонение от уплаты налогов (по ст. 198 УК).

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности