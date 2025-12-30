Беременную блогера Валерию Чекалину (Лерчек), находящуюся под домашним арестом по делу о выводе 251,5 млн рублей в ОАЭ при продаже фитнес-марафона, 29 декабря экстренно госпитализировали в больницу «Лапино» с «сильными болями». Девушку прооперировали. Об этом в своих соцсетях сообщил хореограф и нынешний партнер Луис Сквиччиарини.

«Валерию госпитализировали, и по показаниям врача уже прооперировали. Под наркозом. Сразу напишу — операция прошла хорошо», — написал он в Instagram*.

По его словам, Чекалина жаловалась на сильные боли, «особенно по ночам», однако сейчас девушка стабильна и «малыш в порядке». Он поблагодарил подписчиков за поддержку и выразил надежду, что Новый год они встретят дома.

Ранее о госпитализации блогера РИА Новостям сообщил ее адвокат Виктор Дугин. 29 декабря он рассказал, что Чекалиной «сегодня-завтра проведут операцию».

«С ребенком все хорошо, операция не связана с гинекологией», — подчеркнул собеседник агентства и не привел других подробностей.

Это уже вторая госпитализация за этот месяц. 24 декабря возлюбленный Чекалиной сообщал о том, что девушку доставили в больницу с угрозой выкидыша из-за боли в спине и сильных почечных коликов.

Shot пишет, что за четыре дня до этого она обращалась к врачам из-за отеков, вызванных беременностью. Тогда медики сделали ей УЗИ, порекомендовали сдать тест на сахарный диабет и назначили витамины. По данным телеграмм-канала, угроз для нее или ребенка выявлено не было. Как рассказывала сама Чекалина, роды у нее намечены на март.

Чекалина и ее экс-супруг Артем, с которым у них есть трое общих детей, помещены под домашний арест. По версии следствия, в промежутке с сентября 2021 года по февраль 2022 года они совместно с бизнес-партнером Романом Вишняком перечислили более 251,6 млн рублей на счет зарубежной компании в Абу-Даби, реализуя через интернет обучающие курсы «Идеальное тело».

Чекалиным инкриминируют ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, связанную с незаконным выводом денежных средств с применением фиктивных документов. Следственные органы считают, что в банк были поданы бумаги с недостоверной информацией о причинах, целях и назначении переводов.

Вишняк согласился с предъявленными обвинениями и пошел на досудебное соглашение, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Материалы в отношении него выделены отдельно и подлежат рассмотрению в особом порядке, слушание назначено на 19 января.

В начале декабря бывший супруг Чекалиной признал свою вину по делу об уклонении от уплаты налогов по ст. 198 УК РФ. Он сообщил, что уже предпринимает шаги для полного возмещения причиненного ущерба. Блогер свою причастность отрицает, заявляя об отсутствии состава преступления. По ее словам, все денежные операции проводились в рамках легальной предпринимательской деятельности, находившейся под контролем налоговых органов.

* Решением суда запрещена деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации по основаниям осуществления экстремистской деятельности