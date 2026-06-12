Президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении штатной численности Вооруженных сил РФ. Документ опубликован на портале правовых актов в День России, 12 июня, и вступил в силу со дня подписания.

Согласно указу, общая штатная численность армии (в нее входят не только военнослужащие, но и гражданский персонал) установлена в размере 2 399 130 человек, из них 1 510 000 — военные.

По сравнению с предыдущим указом от 4 марта 2026 года, согласно которому численность армии составляла 2 391 770 человек, а число военнослужащих — 1 502 640, прирост составил 7 360 человек по общей штатной численности и 7 360 военнослужащих. Правительству поручено выделить Минобороны средства, необходимые для реализации указа.

С начала СВО это уже пятое увеличение штатной численности армии. В августе 2022 года она выросла на 137 тыс. человек, в декабре 2023 года — на 169 372, в сентябре 2024 года — на 180 тыс., в марте 2026 года — на 2 640, а в июне 2026 года — на 7 360.

Таким образом, с августа 2022 года по июнь 2026 года штатная численность Вооруженных сил России выросла с 1 902 758 до 2 399 130 человек — почти на 496,4 тыс. человек.

В декабре 2023 года Минобороны объясняло это угрозами, связанными с СВО, и действиями НАТО. «В сложившихся условиях дополнительное наращивание боевого состава и численности вооруженных сил является адекватной реакцией на агрессивную деятельность блока НАТО», — говорилось в заявлении ведомства. Там же заверяли, что процесс будет проходить поэтапно — за счет контрактников, без дополнительного призыва на срочную службу.

Ранее 12 июня Путин встретился с участниками СВО и сообщил, что численность российской группировки в зоне боевых действий превышает 700 тыс. человек. «Шаг за шагом, не так быстро, как бы нам хотелось, но мы идем каждый день», — сказал президент.