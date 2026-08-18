Гражданин Индии Датерао Джугал Судхир, получивший в России 2,5 года колонии за провоз мармелада с тетрагидроканнабинолом (ТГК), направил обращение на имя президента РФ. Письмо, переданное через администрацию ФКУ СИЗО-12 ГУФСИН по Москве, RTVI публикует в оригинале и переводе.
Согласно сопроводительному документу, заявление Судхира из камеры №120 подписал начальник учреждения — подполковник внутренней службы Кирилл Ярцев. Письмо адресовано президенту РФ и зарегистрировано под номером 50/ТО/2/14 д52. Текст обращения, написанный от руки на английском языке и датированный 17 августа 2026 года, Судхир попросил опубликовать без сокращений от своего имени в оригинале и с переводом на русский.
Полный текст обращения (перевод на русский язык)
«Господин Президент России, прежде всего, позвольте мне выразить свое глубочайшее уважение России и Вам лично. Меня зовут Джугал, и я гражданин Индии, дружественной России страны. Наши страны имеют очень долгую историю, и мы оба ценим традиционные семейные приоритеты. Я живу в США уже более 19 лет и строю свою жизнь и карьеру там. Моя дочь родилась в США и является гражданкой США. Ей всего 15 лет, она учится там, и вся ее жизнь связана с США.
К сожалению, я совершил очень глупый поступок, который теперь может разрушить не только мою жизнь, но и жизни моей дочери и моих пожилых родителей в Индии, которые зависят от моего дохода. Если я не вернусь в США после годичного отсутствия, я могу лишиться своего законного постоянного места жительства (грин-карты) и, возможно, не смогу воссоединиться со своей дочерью.
Я обычный человек, который только надеется быть хорошим отцом и хорошим сыном для своих родителей. Я никогда в жизни не совершал ничего плохого, но, отправляясь в Россию, чтобы познакомиться с вашей прекрасной страной, я захватил с собой мармеладки, содержащие тетрагидроканнабинол (ТГК), органический ингредиент, который используется для облегчения сна и мигрени. Эти фармацевтические жевательные резинки легально продаются в США, и у меня даже был рецепт от моего врача. Поскольку я не знал, что этот ингредиент запрещен в России, я взял их с собой в путешествие по Золотому кольцу. Общий вес ТГК составил всего 0,0527 грамма, но даже это небольшое количество считается значительным по российскому законодательству и подпадает под действие статьи 229.1, ч.2, пункт V.
Минимальное наказание по этой статье составляет 5 лет, но поскольку я признал свою вину и умысел и публично извинился перед российским обществом за нарушение российского законодательства, судья Сотникова Анна Сергеевна назначила мне наказание ниже минимального.
Я беру на себя полную ответственность за свои действия и теперь понимаю, что незнание закона никого не оправдывает. Я надеюсь, что мой случай также может послужить предупреждением для других туристов, которые привозят фармацевтические препараты, разрешенные законом в их странах. Многие люди могут не понимать, насколько строги российские законы в отношении этих лекарств. Я хотел бы дать интервью телеканалу RTVI из своего следственного изолятора, чтобы рассказать об этом и помочь предотвратить подобное с другими. Я верю в карму.
Господин Президент, у меня есть к вам только одна законная просьба. В ноябре я отбуду половину своего срока — 1 год и 3 месяца в следственном изоляторе. Поскольку у меня нет законного статуса для пребывания в России, я не смогу добиться условно-досрочного освобождения. Другие варианты, такие как реадмиссия, могут занять еще год или больше. Таким образом, мой единственный шанс вернуться к дочери и семье после отбытия половины срока — это добиться смягчения приговора в апелляционном порядке в Московском областном суде.
Я смиренно прошу вас разрешить мне вернуться домой после того, как я отбуду половину срока. Я делаю все возможное, чтобы исправить свои ошибки, допущенные на моем первом судебном процессе в Химкинском городском суде. Я даю Вам слово, господин Президент, что сделаю все, что в моих силах, чтобы показать, что я хороший человек, который извлек урок из своей ошибки. Я очень благодарен судье Сотниковой Анне Сергеевне за ее гуманность и справедливый приговор, который она мне вынесла. Я всегда буду помнить ее доброту.
Господин Президент, я обращаюсь к Вам не только как к Президенту России, но и как к мужчине и отцу. Я отец, который хочет быть со своей дочерью, сын, который хочет вернуться к своим родителям, и мужчина, который хочет вернуться к женщине, которую любит, и построить свою семью. Я знаю, что совершил серьезную ошибку, и я принимаю ответственность за нее. Я прошу только о возможности вернуться домой после отбытия половины срока и провести остаток своей жизни, делая правильный выбор».
Полный текст обращения на английском
«Mr. President of Russia, first of all, let me express my highest respect to Russia and to you personally. My name is Jugal, and I am a citizen of India, a friendly country to Russia. Our countries have a very long history, and we both value traditional family priorities. I have lived in the USA for more than 19 years and have built my life and career there. My daughter was born in the USA and is a US citizen. She is only 15 year old, studies there, and her whole life is connected to the USA. Unfortunately, I did a very silly thing that can now destroy not only my life, but also the lives of my daughter and my elderly parents in India, who depends on my income. If I do not reenter the USA, after one year of absence, I may lose my lawful permanent residency (green card), and I may not be able to reunite with my daughter.
I am a normal man who only hopes to be a good father and a good son to my parents. I have never done anything bad in my life, but on my journey to Russia to explore your beautiful country, I brought marmalade gummies containing tetrahydrocannabidiol (THC), an organic ingredient used for sleep and migraine relief. These pharmaceutical gummies are legally sold in the USA, and I even had a prescription from my doctor. Because I did not know that this ingredient was prohibited in Russia, I brought them with me on my journey around the Golden Ring. The total weight of THC was only 0.0527 grams, but even this small amount is considered Significant under Russian law and led to Article 229.1, Part 2, para «v».
Because I admitted my guilt and intent and publicly apologized to Russian Society for Violating Russian law, Judge Sotnikova Anna Sergeevna gave a sentence below the minimum. I received a sentence of 2 years and 6 months in a penal colony.
I take full responsibility for my actions, and I now understand that ignorance of the law does not excuse anyone. I hope my case can also serve as a warning to other tourists who bring pharmaceutical drugs that are legal in their home countries. Many people may not understand how strict Russian laws are for other medications. I would like to give an interview to RTVI from my detention centre to speak about this and help prevent it from happening to others. I believe in Karma.
Mr. President, I have only one legal ask of you. In November, I will have served half of my sentence — 1 year and 3 months in the detention Centre. Because I don’t have legal status in Russia, it will be difficult for me to do it. Other options, like readmission, can take another year or more. So my only chance to return to my daughter and family after half of my sentence is to have my sentence reduced on appeal in the Moscow Region Court.
I humbly ask you to allow me return home after I have served half of my sentence, as per my Verdict from the court. But because I don’t have legal Status in Russia, it will be difficult for me to do it. I give you my word, Mr. President, that I will do everything I can to show that I am a good man who has learned from his mistake. I am very thankful to Judge Sotnikova Anna Sergeevna for her humanity and for the lesser than minimum sentence she gave me. I will always remember her kindness.
Mr. President, I ask you not only as the President of Russia, but as a man and a father. I am a father who wants to be with his daughter, a son who wants to return to his parents, and a man who wants to return to the woman he loves and build his family. I know I made a serious mistake, and I accept responsibility for it. I only ask for the chance to come home after serving half of my sentence and to spend the rest of my life making better choices».
За что осудили Судхира
Гражданина Индии Датерао Джугала Судхира, которого СМИ называют топ-менеджером The Walt Disney Company, задержали в «зеленом коридоре» московского аэропорта Шереметьево в январе 2026 года — таможенники нашли в его багаже мармелад с тетрагидроканнабинолом. Он направлялся в автопутешествие по Золотому кольцу России, которое планировал вместе с друзьями.
Обвинение по статьям 228 ч.1 и 229.1 ч.2 п. «в» УК РФ запрашивало для него 6,5 года колонии и 500 тыс. руб. штрафа. Однако судья Химкинского городского суда Анна Сотникова, ранее судившая американскую баскетболистку Бриттни Грайнер, применила статью 64 УК РФ, позволяющую назначать наказание ниже минимального предела, и приговорила индийца к 2,5 года колонии и штрафу в 30 тыс. руб. Суд учел полное признание вины, раскаяние, рецепт американского врача и семейное положение подсудимого.
В июне Судхир уже обращался с открытым письмом из СИЗО через редакцию RTVI, рассказав подробности своего задержания и попросив Московский областной суд о снисхождении при рассмотрении апелляции.
В июле его невеста Даниэлла Де Орси рассказала RTVI, что они готовят прошение на имя президента России, и попросила Путина прислушаться к истории Судхира. По ее словам, множество иностранных туристов не подозревают, что легальные в их странах лекарства запрещены в России.
27 июля 2026 года апелляционная жалоба Судхира была зарегистрирована в Московском областном суде. Решение по ней пока не принято.