Топ-менеджер The Walt Disney Company Датерао Джугал Судхир, которого российский суд приговорил к 2,5 года колонии за мармелад с ТГК в багаже, раскаивается в своей ошибке и рассчитывает на смягчение приговора по апелляции. Об этом рассказала RTVI его невеста Даниэлла Де Орси.

Гражданин Индии Судхир с 2007 года живет в США, получив грин-карту. В начале 2026 года он прилетел в Москву как турист, и в «зеленом коридоре» Шереметьева его задержали с мармеладом, содержащим тетрагидроканнабинол. Прокуратура запрашивала более шести лет колонии, но судья Химкинского горсуда Анна Сотникова учла полное признание вины, раскаяние и рецепт американского врача на препарат, запрещенный в России, и назначила Судхиру 2,5 года колонии и штраф 30 тыс. руб.

Ранее Сотникова судила американскую баскетболистку Бриттни Грайнер: в 2022 году она приговорила ее к девяти годам колонии за вейп с гашишным маслом, а в декабре того же года спортсменку обменяли на россиянина Виктора Бута.

В июне Судхир уже обращался с письмом из СИЗО к редакции RTVI — он писал, что каждый день думает о доме и надеется вернуться к семье.

Де Орси рассказала, что пара ждет решения апелляционного суда, но параллельно готовит с юристами прошение о помиловании на имя президента России Владимира Путина.

«Мы полностью понимаем, что помилование — это акт доброй воли, а не гарантированная привилегия. Моя искренняя просьба к президенту Путину заключается в следующем: если у него будет возможность услышать историю Джугала, чтобы он увидел, что есть очень много иностранных путешественников, которые точно так же могут не знать, что лекарства, законно выписанные им в их родных странах, на самом деле запрещены в России, и то, к каким разрушительным последствиям может привести это недопонимание», — рассказала Де Орси.

Она поблагодарила за помощь посольства США и Индии и отметила, что в СИЗО с женихом «обращаются с уважением». В США его ждут не только невеста, но и дочь школьного возраста.

«Джугал взял на себя ответственность с самого начала и выразил глубокое раскаяние за произошедшее. Эта одна промашка, одна ошибка не должна перечеркнуть то, кем он является, и всё, чего он смог добиться в жизни», — добавила невеста топ-менеджера Disney.