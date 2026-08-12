США, Канада, большинство стран Европы, включая Украину, и еще несколько государств Азии и Океании выпустили совместное заявление, в котором призвали предупреждать о пусках межконтинентальных баллистических ракет, баллистических ракет подводного базирования и ракет-носителей «не менее чем за 24 часа». Полный текст опубликован на сайте Госдепартамента США.

В заявлении, принятом правительствами 41 страны, упоминаются без конкретики «недавние испытания ракет в Тихоокеанском регионе». Японские и корейские СМИ поясняют, что речь идет о запуске китайскими военными баллистической ракеты подводного базирования в ходе учений 6 июля.

Агентство «Синьхуа» тогда выпустило официальный релиз Минобороны КНР, в котором говорилось, что ракета была снабжена учебной имитационной боеголовкой и попала точно в заданный район.

«Испытание ракеты являлось плановой частью ежегодной программы военных учений Китая, и соответствующие страны были уведомлены заранее. Оно соответствует международному праву и не направлено против какой-либо конкретной страны или цели», — отмечалось в релизе.

В нынешнем заявлении десятков стран сказано, что эти испытания «не соответствовали стандартной практике, принятой большинством государств для уведомления и предотвращения конфликтов» при подобных пусках.

Правительства указали, что без достаточного предварительного уведомления и подробной информации испытания баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки, «опасны».

«Это увеличивает риск просчетов, подрывает глобальную стабильность и безопасность и несовместимо с ответственностью, которая сопутствует наличию возможностей по применению ракет большой дальности», — подчеркнули принявшие заявление страны.

В связи с этим они призвали все государства, особенно обладающие ядерным оружием, предупреждать о подобных пусках за сутки.

«Уведомления должны включать такую информацию, как общий класс баллистической ракеты или ракеты-носителя, планируемое стартовое окно, район запуска и планируемое направление», — перечисляется в документе.

Помимо этого, страны должны направлять четкие уведомления для летчиков и моряков для снижения риска, особенно в районах предполагаемого попадания ракет.

В тексте отмечается, что подобная прозрачность не ограничивает военное развитие или оперативные потребности стран, но «снижает риск ошибок, укрепляет доверие и отражает общую приверженность безопасности».

После испытания китайской ракеты несколько стран Тихоокеанского региона выразили тревогу. Австралия заявила, что воспринимает пуск ракеты как «дестабилизирующий фактор», сообщал РБК.

Новая Зеландия назвала запуск «неприемлемым и нежелательным». В МИД страны подтвердили, что получили уведомление от Пекина, но заявили, что Китай не должен использовать южную часть Тихого океана «в качестве полигона для испытаний ракет».

Япония также получила уведомление от КНР, но сразу же указала, что «военная деятельность Китая, включая отсутствие прозрачности», вызывает серьезное беспокойство.

Госдепартамент США обвинил Пекин в быстром и непрозрачном наращивании ядерного оружия.

В России заявили о «суверенном праве Китая испытывать свою ракету и заниматься военным строительством».