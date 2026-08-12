Запуск авиарейсов из России в египетские аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн — это «главное событие года в вылетах за рубеж для россиян», заявил RTVI вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. Он считает, что новые курорты переманят из Турции около 0,5 млн российских туристов.

По словам эксперта, работа над открытием двух новых египетских направлений велась на протяжении долгих трех с лишним лет — несмотря на то, что вся «туристическая общественность» этого очень ждала и хотела.

«До этого были открыты всего три аэропорта: Каир, Хургада, Шарм-эль-Шейх, из которых реально нужны туризму только два — Хургада и Шарм. Каир больше все-таки для бизнес-поездок. Оба курорта — и Хургада, и Шарм-Эль-Шейх — находятся на Красном море, в пустыне, со всеми вытекающими — жара летом и прочее», — напомнил Мкртчян.

В отличие от этих курортов район Эль-Аламейна предлагает отдых в значительно более мягком средиземноморском климате, «без изнуряющей жары с июня по середину сентября».

«Там много хороших отелей, много международных цепочек», — добавил собеседник RTVI.

По его словам, Египет будет конкурировать с другими популярными курортами Средиземноморья — кипрскими, греческими и даже турецкими — за счет более низких цен. К тому же для отдыха на Кипре и в Греции россиянам требуется виза.

«Нужно было недорогое безвизовое направление на Средиземноморье. И тут нет конкурентов», — констатировал Мкртчян.

Еще один вариант — Тунис — находится в двух часах полета дальше Эль-Аламейна, а билет туда стоит примерно на €100 дороже, добавил эксперт.

Зачем нужны два аэропорта так близко друг от друга

Между аэропортами Борг-эль-Араб (Александрия) и Эль-Аламейн, куда Росавиация разрешила летать, примерно 150 км по автодороге. На такие расстояния турфирмы часто возят «пакетников» до отелей трансферными автобусами. Но наличие рейсов в два соседних города пойдет туристам на пользу, убежден Мкртчян.

«Здесь ответ простой: должна быть некая конкуренция, чтобы авиакомпании выбирали тарифы, которые им нравятся. Когда нет конкуренции, сразу растут тарифы, аэропортовые сборы. Понятно, что есть часть людей, которые будут прилетать в Александрию. Есть часть людей, которые будут прилетать в Эль-Аламейн — и то, и то людям интересно, и там, и там есть курорты», — пояснил он.

По словам эксперта, поездка на 150 км большим трансферным автобусом с санитарными остановками займет до трех часов. Для сравнения собеседник RTVI привел Турцию:

«Есть аэропорт Анталья, есть аэропорт Бодрум — и мы можем везти людей в тот же Фетхие или в Мармарис из Антальи, но это далеко. Поэтому между ними есть аэропорт Даламан, куда мы привозим людей, которые хотят отдыхать в Мармарисе или Фетхие. Хотя мы спокойно можем в тот же Мармарис людей возить из Бодрума — но это 2,5-3 часа».

Поэтому, сделал вывод Мкртчян, открытие сразу двух расположенных поблизости египетских аэропортов повысит уровень удобства для туристов, упростит логистику авиакомпаниям и приведет к снижению цен.

«Главное событие года в туризме»

По словам собеседника RTVI, сочетание всех перечисленных факторов делает запуск рейсов между Россией и египетскими аэропортами Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн «мега-событием».

«Это мега-событие. Если хотите, скажу громко: это главное событие года в туризме, в вылетах за рубеж для россиян», — подчеркнул Мкртчян.

Он убежден, что открытие средиземноморских курортов Египта для россиян приведет к оттоку туристов не из Шарм-эль-Шейха и Хургады, а с турецких пляжей.

«Эти средиземноморские курорты поставлены в первую очередь в ущерб Турции. Оттуда они будут оттягивать людей», — заявил эксперт.

По его словам, в первый год после запуска авиарейсов в новые египетские аэропорты турпоток из РФ туда может оказаться невысоким, но потом их совокупный вклад в переманивание российских туристов из Турции сравнится с Хургадой или Шарм-эль-Шейхом.

«Если вас цифра интересует, то на второй-третий год, я думаю, что примерно полмиллиона туристов от Турции оттянут. Сейчас Хургада и Шарма-эль-Шейх примерно оттягивают 1 млн россиян от Турции. Вкупе с Эль-Аламейном и Александрией это будет, я думаю, уже где-то около 1,5 млн в течение ближайших трех лет», — спрогнозировал Мкртчян.

Длительность работы по открытию аэропортов Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн для россиян он объяснил необходимостью добиться соблюдения всех требований безопасности. Эксперт напомнил, что в Египте «все туристы других стран вылетают из общих терминалов, а у российских свой терминал».