Российские авиакомпании получили право выполнять прямые рейсы еще в два аэропорта Египта — Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн, расположенные на средиземноморском побережье страны. Об этом сообщила Росавиация в своем канале в мессенджере «Макс».

Как уточняет ведомство, авиасообщение с этими пунктами открывается по поручению Минтранса. Перевозчики уже проинформированы о возможности подавать заявки на получение допуска для выполнения регулярных полетов и чартерных рейсов по новым направлениям.

Аналогичную возможность получат и египетские авиакомпании. Одна из них — Air Cairo — уже обратилась с просьбой разрешить ей выполнять разовые нерегулярные перелеты по маршруту Эль-Аламейн — Москва начиная с 15 августа.

Борг-эль-Араб — международный аэропорт, обслуживающий второй по величине египетский город Александрия. Он расположен примерно в 40 км от центра города, на побережье Средиземного моря. Рядом находятся пляжные курорты и зоны отдыха с отелями категорий 4-5 звезд.

Эль-Аламейн расположен на северном побережье Египта примерно в 100-110 км к западу от Александрии. Этот курорт отличается от привычных российским туристам Хургады и Шарм-эль-Шейха более мягким климатом без изнуряющей летней жары, светлыми песчаными пляжами без коралловых рифов и современной отельной инфраструктурой.

Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн дополнят список египетских аэропортов, куда уже доступны прямые авиаперелеты из России: в него также входят столица страны Каир и два курортных города — Хургада и Шарм-эль-Шейх.

Рейсы туда выполняют российские «Аэрофлот» и «Россия» — суммарно по 21 маршруту, а также пять египетских авиакомпаний, которые летают по 32 направлениям.

Издание «Турпром» отмечает, что для российских туристов открытие новых направлений в Египте будет означать упрощение логистики и появление новых пакетных туров. Близость Борг-эль-Араба к Александрии позволит совмещать пляжный отдых и экскурсионную программу, а Эль-Аламейн создаст альтернативу привычным египетским курортам для предпочитающих премиум-сегмент.