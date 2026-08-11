Американский актер и продюсер, лауреат премии «Оскар», а также известный экоактивист Леонардо Ди Каприо призвал власти Чили защитить редкую лягушку (Pehuenche Spiny-chest Frog), находящуюся на грани исчезновения. Об этом он написал в Instagram*.

По словам Ди Каприо, в дикой природе осталось менее тысячи таких земноводных. Он предупредил, что в понедельник, 10 августа, чилийские власти могут одобрить проект, который затронет ядро единственной известной среды обитания этого вида.

Актер пояснил, что речь идет о двустороннем проекте линии электропередачи между Чили и Аргентиной. По его оценке, реализация проекта в нынешнем виде может окончательно уничтожить популяцию.

При этом, как подчеркнул Ди Каприо, экологи не требуют полностью останавливать строительство. Они настаивают лишь на изменении маршрута, чтобы линия электропередачи не затрагивала единственный ареал обитания вида.

О каком проекте идет речь

Как пишет Bloomberg, речь идет о проекте Los Condores—Rio Diamante, который разрабатывает чилийское подразделение Enel — Enel Generacion Chile. Он предусматривает строительство линии мощностью 500 кВ через Анды для соединения энергосистем Чили и Аргентины.

В компании заявили, что проект находится на стадии экологической оценки и должен укрепить интеграцию энергосистем двух стран, а также повысить их надежность.

Pehuenche Spiny-chest Frog обитает только в долине Пеуэнче в высокогорных районах Чили и Аргентины, и уже давно значится в списке видов, находящихся на грани полного исчезновения. Этот вид приспособлен к жизни в холодных горных ручьях и альпийских лугах. По словам Ди Каприо, его защита важна не только для сохранения самого земноводного, но и для всей местной экосистемы.

В начале августа 2026 года организация актера Re:wild совместно с Bezos Earth Fund — фондом, который возглавляет основатель Amazon Джефф Безос, — запустила Phoenix Species Project. Инициатива направлена на восстановление популяций ста видов животных и растений, находящихся на грани вымирания, в 30 странах мира. Bezos Earth Fund выделит на проект $100 млн, а Re:wild соберет аналогичную сумму при поддержке Ди Каприо и других благотворительных организаций.

Ди Каприо уже не впервые вступается за редких виды земноводных. В 2022 году стало известно о существовании лягушки Atelopus longirostris — вида, который считался вымершим с конца 1980-х годов и был заново обнаружен эквадорскими биологами в 2016 году в долине Интаг. Оскароносный актер неоднократно поддерживал в соцсетях кампанию против добычи меди в этом регионе, из-за чего местные жители и защитники природы стали называть земноводное «лягушкой Леонардо Ди Каприо».

В ноябре 2023 года он призвал закрыть крупный медный рудник First Quantum Minerals в Панаме. Спустя несколько недель Верховный суд страны признал незаконным закон, на основании которого действовала концессия, и правительство распорядилось остановить работу предприятия.

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