В Москве во вторник сбили еще шесть беспилотников, летевших в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Таким образом, общее число уничтоженных за утро БПЛА достигло 13. По словам Собянина, на местах падения обломков работают специалисты экстренных служб. Информации о пострадавших и разрушениях мэр не привел.

На фоне атаки в Воронежской области эвакуировали логистические объекты Wildberries. В пресс-службе компании сообщили, что это сделали в соответствии с требованиями безопасности.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об угрозе атаки беспилотников в Воронеже, а также Бобровском и Бутурлиновском районах. Жителей призвали зайти в помещения и отойти от окон.

Еще девять БПЛА за ночь уничтожили над Тульской областью, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

В Белгородской области в результате атаки беспилотника пострадал житель села Веселая Лопань. По данным областного оперативного штаба, мужчина получил осколочные ранения лица и колена. Его планируют доставить в Белгород для лечения.

В селе Борки Валуйского округа FPV-дрон взорвался на территории предприятия. В результате был поврежден склад.

Тем временем российские военные сообщили об уничтожении 156 пунктов управления беспилотниками украинской армии за последние сутки.

По данным представителей группировок российских войск, подразделения «Запад» уничтожили 61 пункт управления БПЛА и станцию спутниковой связи Starlink. Группировка «Север» заявила о поражении 40 пунктов управления, «Восток» — 34 пунктов управления и восьми терминалов Starlink. Еще 21 пункт управления БПЛА, по данным российской стороны, был поражен в зоне ответственности группировки «Южная».