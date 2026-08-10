«Маневр с [сильнейшей шахматисткой мира] Юдит Полгар, которая незаметно отказалась от участия в проекте, провалился. Но поиск [премьер-министром Венгрии Петером] Мадьяром другого кандидата был лишь вопросом времени. Речь идет не об объективных профессиональных качествах кандидатов, а о процессе, посредством которого ЕС через венгров пытается максимально усилить свой контроль над Будапештом и исключить любую возможность политического возвращения Орбана», — считает Павич.

По его мнению, нынешняя кандидатура — лишь кульминация более широкой стратегии Мадьяра, направленной на устранение Орбана и его партии «Фидес» как главного потенциального противника.

Ранее Мадьяр сообщил, что «Тиса» выдвинула кандидатуру Баки на пост президента Венгрии. Голосование в Национальном собрании назначено на 11 августа, и, учитывая конституционное большинство «Тисы» — 141 место из 199, — избрание Баки выглядит практически предрешенным, отмечает POLITICO.

Кандидат с непростой биографией

Андраш Бака — юрист с многолетним опытом: с 1991 по 2008 год он работал судьей Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге, а в 2009 году был избран председателем Верховного суда Венгрии.

Его судейская карьера была прервана досрочно. В ходе конституционной реформы, инициированной правительством Орбана, должность председателя Верховного суда упразднили, а полномочия Баки прекратили в 2012 году — на три года раньше срока. Сам он связывал это решение со своей публичной критикой судебной реформы.

В 2014 году ЕСПЧ признал, что Венгрия нарушила право Баки на свободу выражения мнения и на справедливое судебное разбирательство, а само увольнение было связано с его критикой властей. Окончательное постановление по делу вынесли в 2016 году; венгерское правительство эти обвинения отвергло.

За годы карьеры Бака неоднократно подчеркивал: независимость судебной власти — краеугольный камень правового государства. После увольнения он продолжил юридическую практику и научную деятельность, оставаясь заметным голосом в дискуссиях о судебной реформе.

Политический контекст

Выдвижение происходит на фоне масштабных перемен в венгерской политике. На парламентских выборах в апреле 2026 года «Тиса» под руководством Мадьяра одержала убедительную победу, получив 141 из 199 мест и положив конец 16-летнему правлению Орбана.

В июле 2026 года парламент принял 17-ю поправку к конституции, в результате которой в отставку был отправлен президент Тамаш Шуйок, назначенный при предыдущем правительстве. Мадьяр называл его «марионеткой» Орбана и настаивал на уходе; сейчас обязанности главы государства временно исполняет спикер парламента Агнеш Форштхофер.

Первым выбором премьера была Полгар, однако она отказалась от выдвижения, сославшись на то, что должность окажется слишком напряженной. Отказ вынудил правительство искать альтернативу — и выбор пал на Баку, чья репутация независимого судьи и правозащитника стала ключевым аргументом в его пользу.

Реакция оппозиции

Оппозиционная партия «Фидес», которую Орбан возглавлял на протяжении многих лет, заявила, что не будет участвовать в голосовании. Её представители назвали процедуру смены президента «незаконной» и обвинили «Тису» в проведении авторитарной политики.

«Марионеткой» большинства правящей партии назвал Баку лидер фракции «Фидеса» Янош Бока, добавив, что экс-глава Верховного суда будет находиться на посту ровно столько, сколько позволит премьер-министр. В «Тисе» эти обвинения отвергают, подчеркивая, что Бака — самостоятельная и уважаемая фигура, способная обеспечить независимость президентской власти.

«Бака на протяжении всей своей карьеры считал принцип разделения властей важнейшим и последовательно выступал за верховенство права и независимость судебной системы», — говорится в официальном заявлении «Тисы». Партия уверена, что именно он является «сильнейшей гарантией того, что пост президента республики вновь обретет свое истинное достоинство и способность объединять нацию».