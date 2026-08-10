В Лас-Вегасе начинается судебный процесс над бывшим лидером уличной банды South Side Compton Crips Дуэйном «Киффи Ди» Дэвисом, обвиняемым в организации убийства рэпера Тупака Шакура почти 30 лет назад. Об этом сообщает The Guardian.

Начало процесса будет посвящено отбору присяжных, который может занять неделю, а само разбирательство продлится около месяца.

Прокуратура намерена доказать, что Дэвис, которому грозит пожизненное заключение без права на досрочное освобождение, отдал приказ о ликвидации музыканта и предоставил оружие для нападения. Подсудимый, которому сейчас 63 года, отрицает свою вину.

«Я невиновен. Я никого не убивал. Никогда никого не убивал», — заявил Дэвис в интервью ABC News в марте прошлого года, добавив, что у обвинения нет улик против него.

Убийство 25-летнего Шакура, произошедшее 7 сентября 1996 года, остается одной из самых громких нераскрытых смертей в истории США и символом ожесточенного противостояния между лейблами Death Row Records и Bad Boy Records.

Противостояние Death Row Records (Запад) и Bad Boy Records (Восток) в 1990-х годах стало самой известной и трагичной войной в истории хип-хопа. Лейбл Death Row Records (Лос-Анджелес) был основан в 1991 году Шугом Найтом. Его стиль сочетал мрачные тексты, фанковые мелодии и жесткую уличную эстетику. Главные звезды — Тупак Шакур, Доктор Дре, Снуп Догг.

(Лос-Анджелес) был основан в 1991 году Шугом Найтом. Его стиль сочетал мрачные тексты, фанковые мелодии и жесткую уличную эстетику. Главные звезды — Тупак Шакур, Доктор Дре, Снуп Догг. Лейбл Bad Boy Records (Нью-Йорк) был создан в 1993 году Паффом Дэдди (Шоном Комбсом). Его стиль опирался на танцевальные семплы, джазовые мотивы и коммерческий лоск. Главные звезды — Notorious B.I.G., Крейг Мак, The Lox, Фейт Эванс. Конфликт вышел за рамки музыки и привел к гибели главных икон жанра: Тупак Шакур был убит в 1996 году, а Notorious B.I.G. — в 1997 году. Оба лейбла потеряли былое влияние после ареста Шуга Найта и ухода ключевых артистов.

Из материалов дела следует, что конфликт начался после того, как Шакур и глава Death Row Сьюдж Найт избили племянника Дэвиса — члена банды Орландо «Бэби Лейн» Андерсона в вестибюле казино MGM Grand. Дэвис, по версии следствия, решил отомстить за нападение на родственника.

Спустя несколько часов белый Cadillac, в котором сидели Дэвис, Андерсон и другие члены банды, поравнялся с машиной Шакура на улице Лас-Вегаса. По рэперу был открыт огонь.

Расследование десятилетиями буксовало из-за нехватки улик. Ключевым поводом для возобновления дела стали мемуары Дэвиса, опубликованные в 2019 году. В них он признался, что находился на переднем сиденье Cadillac и передал пистолет пассажирам сзади, но не уточнил, кто именно стрелял.

Из остальных предполагаемых участников нападения больше никого в живых не осталось.

Позже Дэвис отказался от своих признаний, заявив, что не читал книгу и что соавтор раздул его слова для продаж. Защита безуспешно пыталась добиться, чтобы мемуары и данные Дэвисом полиции в 2008 году показания не вошли в базу доказательств.

Независимо от вердикта, близкие Шакура не считают дело закрытым. В мае этого года сводный брат рэпера Морис Шакур подал гражданский иск о неправомерной смерти, в котором утверждается, что в убийстве участвовали и другие лица.

В его исковом заявлении также упоминается недавний документальный сериал о Шоне Комбсе, где утверждается, что Дэвис говорил полиции о его предложении заплатить $1 млн за убийство Шакура. Сам Комбс сидит в тюрьме за содействие проституции и сексуальные преступления, в отношении него начато новое расследование.