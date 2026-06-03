Прокуратура Лос-Анджелеса проверяет новые обвинения в сексуализированном насилии, выдвинутые против рэпера и музыкального продюсера P. Diddy (настоящее имя Шон Комбс). Об этом сообщил телеканалу NBC News представитель окружного прокурора.

Обвинения выдвинул публицист Джонатан Хэй. Он заявляет, что был жертвой нападений со стороны рэпера в 2020—2021 годах.

В комментарии телеканалу он назвал «критически важным» то, что полиция и прокуратура Лос-Анджелеса начали расследование и тем самым подтвердили, что его показания заслуживают проверки.

«Это существенный шаг вперед в моем стремлении добиться полной ответственности [Комбса]. Справедливость начинает торжествовать», — заявил Хэй.

В октябре 2025 года P. Diddy был приговорен к 4 годам и 2 месяцам тюрьмы по делу о перевозке своей бывшей девушки и еще одной женщины через границы штатов с целью вовлечения в проституцию.

При этом он был оправдан по более серьезным обвинениям — сговоре с целью вымогательства и по двум эпизодам торговли людьми с применением силы, обмана или принуждения. По этим пунктам ему грозил пожизненный срок.

Музыканту зачли 14 месяцев, проведенных под стражей до вынесения приговора, поэтому выйти на свободу он должен весной 2028 года.

В ноябре представитель P. Diddy сообщил, что за решеткой он участвует в антинаркотической реабилитационной программе. По ее словам, это может сократить срок пребывания в тюрьме на целый год, однако и после освобождения ему предстоит пятилетний надзор.

Сам Комбс продолжает отрицать вину. В апреле 2026 года его адвокаты вновь потребовали в апелляционном суде отменить приговор; дело остается на рассмотрении.

P. Diddy сейчас находится в федеральной исправительной колонии Форт-Дикс в штате Нью-Джерси. В американской пенитенциарной системе это учреждение относится к тюрьмам низкого уровня безопасности, где держат осужденных за ненасильственные преступления.