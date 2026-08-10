Американские компании Raytheon и Lockheed не хотят передавать Киеву лицензии на производство своих противоракетных систем Patriot, опасаясь, что украинцы найдут способ их улучшить и выпускать быстрее, больше и дешевле, чем сами США. Об этом рассказал The Atlantic чиновник-республиканец в аппарате законодательной власти.

По его словам, официально в компаниях ссылаются на риски «кражи интеллектуальной собственности и передачи технологий». Но настоящая проблема, как утверждается в статье, — именно в страхе перед конкуренцией со стороны Украины, чьи специалисты уже модернизировали некоторые американские продукты.

Президент США Дональд Трамп на июльском саммите в Анкаре в присутствии журналистов пообещал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что вместо самих ракет Patriot Киев получит лицензию на их производство.

«Так что он не сможет жаловаться, что мы даем им недостаточно. Как говорится, “делайте их сами”», — заявил тогда глава Белого дома.

На закрытых переговорах в Вашингтоне 28 июля Зеленский и Трамп также обсуждали тему передачи лицензий. Хотя встреча была «весьма теплой», пишет The Atlantic, всего через два дня президент США «всячески старался развеять любые позитивные ожидания, которые могли возникнуть у Киева».

В разговоре с Financial Times американский лидер назвал ракеты Patriot «совершенно исключительным оружием» и добавил, что США должны быть осторожнее с передачей лицензий на них.

«Из этого следовало, что Украине нельзя доверять», — сделал вывод написавший ту статью журналист и публицист Майкл Вайс.

При этом он считает, что если у Трампа когда-то и были рычаги влияния в отношении Украины, то теперь они утрачены: объем новой военной помощи США Киеву сократился на 99%.

Украина сегодня сама производит большую часть беспилотников — по оценке Зеленского, около 10 млн в год. Некоторые из них (например, Dart) стоят всего $1 тыс за штуку. США же производят лишь 100 тыс. дронов ежегодно, указывает Вайс.

Украинский рынок беспилотников настолько развит, что одна из компаний по их производству — Powerus из Флориды — запрашивает у Киева оборудование и лицензии, продолжает американский журналист. Он отметил, что в число инвесторов Powerus входят сыновья президента США — Эрик и Дональд-младший.

The Atlantic напоминает, что в июле Киев впервые с 2022 года одобрил экспорт своих вооружений. Издание Politico объясняло это тем, что Украина производит больше оружия, чем может позволить себе закупать у собственных компаний, поэтому от 40 до 70% продукции скапливается на складах.

Однако Украина пока не может в достаточном количестве обеспечить себя средствами противоракетной обороны, поэтому Зеленский так нацелен получить Patriot. В августе стало известно, что Финляндия отказала ему в передаче дополнительных ракет ПВО.

«Мы сделали больше, чем можно было бы ожидать от страны наших размеров, но, как прифронтовая страна, мы не можем ставить под угрозу нашу постоянную боеготовность в сфере противовоздушной обороны», — заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.