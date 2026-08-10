В результате ночной атаки БПЛА на Нижнекамск 12 человек погибли, 39 пострадали, в Татарстане объявлен траур. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики Рустама Минниханова. Всего за ночь, по данным Минобороны, системы ПВО перехватили 456 дронов.

По данным властей, к утру 10 августа режим беспилотной опасности в Татарстане действовал в Казани, Зеленодольске, Чистополе, Бугульме, Альметьевске, Лениногорске, Заинске, Нижнекамске, Елабуге и Набережных Челнах. Аэропорты республики временно ограничили прием и выпуск самолетов.

Позднее региональные власти сообщили, что в Нижнекамске — одном из крупнейших центров нефтепереработки России — под удар попали как производственные, так и гражданские объекты. «На данный момент погибло 12 человек, 39 — пострадали в результате атаки беспилотников. Всем обратившимся оказывается медицинская помощь», — говорилось в сообщении.

«В Татарстане решением Рустама Минниханова объявлен траур по погибшим в Нижнекамске. <…> Нижнекамцы, весь Татарстан с вами», — сообщили в пресс-службе главы республики.

Также Минниханов дал поручения оказать помощь всем пострадавшим. «К настоящему времени режим “Угроза атаки БПЛА”, введенный сегодня утром в отношении городов Елабуга, Заинск, Зеленодольск, Казань, Нижнекамск, Набережные Челны, Чистополь, отменен», — заявили в правительстве региона.

Кроме того, в результате атаки БПЛА на частный дом в селе Новая Таволжанка (Белгородская область) погибла женщина, сообщил оперштаб региона.

В Ростовской области, как заявил губернатор Юрий Слюсарь, уничтожили более 70 дронов. Они были сбиты в Каменске-Шахтинском и семи районах области — от Чертковского до Тарасовского. Сведений о пострадавших и разрушениях не поступало.

Мэр Москвы Сергей Собянин ночью рассказал о нескольких волнах атак БПЛА, в общей сложности были уничтожены 18 дронов. На местах падения обломков действовали экстренные службы.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сначала заявил о семи сбитых дронах в нескольких районах города, затем их число выросло до 15. По предварительным данным, никто не пострадал.

«Из-за упавших обломков от сбитых БПЛА загорелся лес в районе пляжа Инжир. Возникло два очага возгорания. Спасатели и работники лесхоза эвакуируют людей с кемпинга на пляже Инжир. Ситуация под контролем. <…> Также в районе Фиолентовского шоссе из-за упавших обломков БПЛА повреждены четыре автомобиля», — сообщил глава региона.

Позднее Развожаев рассказал о еще трех сбитых дронах в двух районах.

В Калужской области, по словам губернатора Владислава Шапши, силы ПВО уничтожили 16 аппаратов над Боровским, Хвастовичским, Сухиничским и Ульяновским округами. Глава Тульской области Дмитрий Миляев сообщил о девяти сбитых беспилотниках. О пострадавших в обоих регионах не сообщалось.

По данным Минобороны РФ, за ночь были уничтожены 456 БПЛА самолетного типа над Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Белгородской, Орловской, Воронежской, Ростовской, Пензенской, Ульяновской, Саратовской, Оренбургской и Самарской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, Татарстаном и Крымом.