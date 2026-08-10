Китай резко увеличил поставки солнечных панелей и аккумуляторных батарей на Кубу, которая переживает глубокий энергетический кризис. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

Согласно таможенным данным, в 2025 году Гавана получила от Китая оборудование на сумму $117 млн (в 2023-м ― всего на $3 млн). Премьер-министр Кубы Мануэль Марреро Крус говорил, что финансирование частично осуществлялось за счет доходов от продажи никеля.

База данных RenewAtlas, которая отслеживает проекты в области солнечной энергетики, свидетельствует, что за последние два года на Кубе был построен как минимум 41 средний солнечный парк и 18 малых парков. К 2028 году кубинские власти рассчитывали увеличить их число до 92.

Новые солнечные электростанции смогут генерировать около 1 тыс. МВт при работе на пиковой мощности: это почти треть от типичного пикового спроса в стране, равного почти 3,2 тыс. МВт.

По данным властей Кубы, солнечная энергия обеспечивает около 10% потребностей республики в электроэнергии, тогда как в начале прошлого года этот показатель составлял 3%.

Аналитический центр по энергетике Ember ранее оценил происходящее на Кубе как «одну из самых быстрых солнечных революций на планете».

Однако солнечные парки не способны решить хронические проблемы Кубы в области энергетики, пишет WSJ. Кубинцы по-прежнему проводят большую часть дня без электричества и почти ежедневно сталкиваются с блэкаутами из-за истощения запасов топлива.

Тепловые электростанции в стране за последние десятилетия пришли в негодность, что привело к снижению выработки электроэнергии. Из-за износа ЛЭП потери электроэнергии в сети составляют около 16%. Денег на модернизацию у Кубы нет.

Устаревшая энергосистема препятствует развитию солнечных парков. Кубе не хватает аккумуляторных батарей, необходимых для компенсации колебаний, присущих солнечной энергии, говорил в апреле министр энергетики Висенте де ла О Леви. В связи с этим страна использует малую часть имеющихся солнечных мощностей.

Согласно расчетам, которые приводил телеканал CNN, Кубе потребуется $8 млрд, чтобы производить более 90% электроэнергии из возобновляемых источников. Это позволило бы ей не зависеть от импорта нефти и газа. Полный переход на возобновляемые источники энергии обошелся бы в $19 млрд.

Энергосистема Кубы зависит от нефти, которую раньше республика получала в основном от Венесуэлы. После операции США по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро поставки прекратились. Другим странам-импортерам Вашингтон пригрозил введением дополнительных пошлин за отгрузку нефти Гаване.

Американская блокада усилила кубинский энергетический кризис. За текущий год произошло не менее шести общенациональных блэкаутов: в марте, июле и начале августа.