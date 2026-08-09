Кузьминский районный суд Москвы отправил под стражу действующего и бывшего гендиректоров компании-производителя беспилотных систем ООО «Дрон Солюшнс» Вячеслава Барбасова и Иракли Хазалию, сообщает «Коммерсантъ» 9 августа.

Им предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Эта статья предполагает наказание до десяти лет лишения свободы.

Подробности уголовного дела пока не разглашаются.

В апреле разработанный компанией «Дрон Солюшнс» беспилотник «Аист» показали президенту России Владимиру Путину, когда тот посещал Федеральный центр медицины катастроф Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова. Дрон демонстрировал главе государства министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Как утверждалось, беспилотник «Аист» способен выполнять функции мониторинга, доставлять грузы (лекарственные препараты, медицинские изделия, биологические материалы, донорскую кровь и ее компоненты), а также обеспечивать консультации по оказанию первой помощи, пишет ТАСС. Показанный президенту аппарат применялся в Сахалинской области и в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, отмечает агентство.

«Сколько летает?» — уточнил характеристики разработки Путин. Мурашко ответил, что максимальная дальность полета беспилотника составляет до 400 км.

Компания «Дрон Солюшнс» была зарегистрирована в Москве в 2018 году. В числе владельцев фирмы — Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы (Фонд НТИ), полномочия учредителя которого в 2026 году были переданы Минпромторгу России. По данным из открытых источников, около 40% ООО принадлежит ее руководителю Вячеславу Барбасову, около 23% — Фонду НТИ. Иракли Хазалия также владеет миноритарной долей. На сайте «Дрон Солюшнс» говорится, что компания разрабатывает и производит беспилотные авиационные комплексы, программное обеспечение для них, а также системы компьютерного зрения на базе нейросетей для мониторинга, инспекции, доставки и поисково-спасательных работ. Отдельно указывается, что разработанные фирмой беспилотники могут, в отличие от обычных дронов, действовать практически в любых климатических условиях, поэтому они наиболее эффективны при авиамониторинге нефтегазовой инфраструктуры, наблюдении за очагами возгорания, обеспечении периметровой охраны.

В конце июля по делам о растрате и мошенничестве в особо крупном размере были арестованы замглавы управления беспилотных систем Минпромторга Алла Половченя, глава ГК «ЭФКО» Валерий Кустов и несколько других топ-менеджеров компании. По данным СМИ, их уголовное преследование связано с махинациями при производстве гражданских беспилотников.